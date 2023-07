ANDUMA – Matteo Martino

Una delle caratteristiche che accomuna i nuovi soci del Cuneo Volley è decisamente la passione per il proprio lavoro, che potrà sembrare un aspetto scontato se non dovuto per un imprenditore, ma non sempre lo è.

È il turno di Matteo Martino, titolare della Immobiliare Cuneese (https://www.cuneese.it/), agenzia immobiliare con tre sedi in provincia di Cuneo, con cui è sponsor della squadra già dalla scorsa stagione. Un altro ex pallavolista, perché nulla succede per caso, che non poteva che entrare a far parte del team della nuova società.

Neo papà per la seconda volta, e dedito alla sua famiglia tanto quanto al suo lavoro, Martino è un sostegno determinante per la squadra e per i giocatori, essendo quello che si occupa di allocarli in città e assicurargli uno stile di vita adeguato alle loro necessità già dall’anno scorso. Sappiamo bene quanto la nostra abitazione sia il cuore pulsante del nostro benessere, è un aspetto che non va assolutamente sottovalutato, e lui lo sa bene avendo fatto di questo dettaglio la particolarità del suo business.





Immobiliare cuneese è una realtà in piena crescita. Da dove nasce l’idea di lanciarsi in un mercato di per sé già saturo di servizi?

Prima di fare questo salto nel buio, nel 2013, avevo sempre lavorato in famiglia in ambito costruzioni. Ai tempi pensavo che avrei lavorato con loro per tutta la vita, e ne ero assolutamente felice. Notai però nel tempo una falla nel sistema a cui non riuscivo a non pensare. Spesso il tassello mancante tra la progettazione di un immobile e la conseguente costruzione e vendita dello stesso è un mediatore che unisce le necessità tra l’azienda edile ed il cliente finale, ed è così che si accumulano costruzioni difficili da vendere, in quanto non corrispondenti alla richiesta di mercato. Decisi di farne la mia missione intorno ai 30 anni, periodo della mia vita in cui ritenevo necessario mettermi in discussione per creare qualcosa di nuovo. Ho sempre desiderato una famiglia numerosa a cui garantire tranquillità e sicurezza, e le tempistiche di questi due aspetti della mia vita hanno determinato l’inizio di questa grande avventura dieci anni fa. Ad oggi abbiamo tre sedi: una a Cuneo, una a Borgo San Dalmazzo e una a Fossano. E a me sembra ancora tutto incredibile!

Ho 42 anni, e da qualche settimana Tommaso ha fatto capolino nella nostra famiglia e nei nostri cuori, unendosi al suo fratellino di 3 anni di nome Edoardo. Sono loro, insieme a mia compagna Sara Gosmar, a dare un senso di completezza a tutto questo.

In cosa consistono dunque i vostri servizi?

La nostra missione principale è quella di mediare tra le necessità del cliente e quelle del costruttore.

Comprare un immobile è forse uno degli investimenti più importanti che una persona possa scegliere di fare nella vita e a cui dedica di conseguenza più attenzione e sacrifici. Il proprio nido è ciò che più ci rappresenta, e chi sceglie di investire tanto, deve avere tanto, perché una volta costruito il proprio nido non si torna più indietro, e affrontare un secondo investimento sul genere è spesso difficile, se non impossibile per i più. È dunque importantissimo per noi affiancare il cliente ben prima che l’immobile venga progettato e definito, rendendo i loro sogni realtà, negoziando ed intermediando per loro con le aziende di costruzione locali, aspetto che ci permette di fornire un prodotto finale d’eccellenza e soprattutto di avere un pacchetto clienti estremamente soddisfatto del suo investimento oltre che del nostro supporto. Il nostro è un mercato saturo da anni, l’avvento di internet e dei siti web di allocazione immobiliare ha poi reso la vita di aziende come la mia ancora più difficile, e sono consapevole che il futuro della mia attività non sarà semplice. Ma ad oggi lavoro ancora quasi esclusivamente con il passa parola, sintomo del fatto che quando dai valore alle persone, e non al guadagno, il ritorno di attenzione non può che essere altrettanto, e io non riuscirei ad immaginare di lavorare in una maniera diversa da quella che ho, anche se spesso prolunga i tempi di consegna, e i conseguenti incassi, per molto tempo, aspetto non semplice da gestire a livello contabile. Contro intuitivo? Forse. Appagante e soddisfacente sul lungo termine? Assoltamente!

La mia unica e più grande paura è, ed è sempre stata, quella di svegliarmi un giorno e non essere soddisfatto di dove mi trovo e di cosa sto facendo. Voglio essere felice e cerco di mantenere questo patto con me stesso in ogni mia scelta, lavorativa e familiare, ogni singolo giorno della mia vita.

La mia più grande sconfitta nella vita è stata quella di dubitare di me stesso in passato, aspetto che mi ha catapultato in situazioni davvero difficili da gestire. Allo stesso tempo, quella paura è stata il motore che mi ha spinto a dare il meglio di me, conoscendo un potenziale che diversamente forse non avrei scoperto di avere. La mia più grande vittoria, di conseguenza, è stata quella di imparare a credere sempre e comunque in me stesso, perché è l’unico modo per riuscire nelle proprie imprese, piccole o grandi che siano. E credo sia questo a fare la differenza nella mia attività, più di qualsiasi servizio che possiamo offrire.

Oltre ad essere l’aspetto che più mi fa sentire nel posto giusto quando si parla del Cuneo Volley, credere in sé stessi è l’anima di ogni vero atleta professionista.



È dunque questo il motivo per cui ha scelto di entrare in società?

Non solo. Per me la pallavolo è sempre stata una grande passione. Ho giocato per molti anni da giovane nel ruolo di palleggiatore, e come ogni cuneese che si rispetti ho vissuto e sognato insieme a quella squadra gli anni d’oro che ci hanno resi famosi a livello nazionale. Un caso simpatico e a maggior ragione curioso ospitare la conferenza stampa del nostro nuovo regista, Daniele Sottile, nella mia sede aziendale, lo stesso giocatore che ha contribuito e non poco alla crescita del Cuneo Volley in quegli anni. Ho scelto di chiamare la mia azienda “cuneese” perché sono orgoglioso della mia città e del mio territorio, e voglio che l’anima della nostra cultura locale sia non solo il cuore della mia attività ma anche la sua etichetta. Immaginate per uno come me, con questa storia alle spalle, cosa può voler dire partecipare nel suo piccolo alla storia e all’evoluzione di questa squadra. Per me diventare sponsor era un dovere irrinunciabile, diventare anche socio semplicemente una fortunata occasione da non perdere. Poter vivere le dinamiche della società internamente, e non solo come sponsor sostenendo a livello economico la squadra, è un’occasione di crescita e confronto davvero unica nel suo genere e sono onorato di poterne far parte. È la prima volta poi in cui ho l’occasione di far parte di una società così grande e di confrontarmi con così tanti imprenditori e liberi professionisti della nostra zona, e sono certo si creeranno grandi sinergie da questo incontro.



Avendo due figli piccoli, sicuramente anche il progetto sulle giovanili ha attirato la sua attenzione. Quali sono le sue aspettative sul futuro di Fiöi?

Oserei dire infinite. Non vedo l’ora che si torni a masticare la pallavolo nelle generazioni più giovani, più di quanto non sia già stato negli ultimi anni qui a Cuneo, sicuramente c’è sempre stato un occhio di riguardo particolare per questo sport nella nostra città a differenza di tante altre, ed è giunta l’ora di rendere onore a questa storia. Credo che Fiöi sia il modo migliore per farlo! Riconosco in questo una grande lungimiranza e capacità imprenditoriale in Gabriele Costamagna, e voglio fare il possibile per dare il mio contributo. Se ci pensiamo, quanti giocatori eccezionali ha già sfornato Cuneo in passato? Senza nemmeno avere un progetto di tale portata ed attenzione al settore giovanile. Figuriamoci ora! Fiöi, per quanto mi riguarda, è l’inizio di una nuova e lunga storia che si potrà evolvere in modi che ad oggi forse non possiamo nemmeno immaginare. Credo sia un progetto all’avanguardia, importantissimo sia per il nostro territorio che per il mondo della pallavolo a livello nazionale, oltre che un ottimo esempio, essendo unico nel suo genere. Il motto #Anduma, il modo migliore in cui io per primo identifico l’importanza per il nostro territorio di questo movimento.