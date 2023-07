Hockey femminile: Europei U18 a Zagabria, tre atlete Lorenzoni convocate

Estate attiva per tre giovani atlete della Lorenzoni BCC che dopo la trafila delle selezioni si sono viste recapitare la gradita convocazione per gli Europei under 18 a Zagabria.

Un motivo di orgoglio per il club, per il Presidente Calonico e soprattutto per Massimo Anania, l'allenatore che ha cresciuto le atlete e che ora come collaboratore dello staff azzurro, avrà modo di vedere di persona i loro progressi.

Veronica Bassi, già punto di forza della squadra Elite, insieme con Rebecca Piccolo, rientrata dopo una lunga sosta per problemi al ginocchio e Sabina Chiesa, incontreranno le nazionali della Lituania, della Croazia, della Slovenia, della Cekia e della Svizzera.

Saranno gare impegnative che si svolgeranno dal 10 al 15 luglio.

Durante la festa di chiusura dell'anno agonistico Lorenzoni della settimana scorsa alla Club house della Lorenzoni sono state salutate dalle compagne, in particolare da Alina Fadeeva che partirà anche lei a giorni con la nazionale ucraina per partecipare al suo europeo dopo aver vinto il bronzo al Campionato europeo della specialità di Hockey a 5 s a Praga svoltosi di recente.

Per tutte le altre atlete Lorenzoni un giusto periodo di riposo per una annata che si è rivelata proficua.