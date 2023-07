A Cuneo secondo appuntamento con il cinema sotto le stelle al parco "La Pinetina"

In programma “Genitori vs influencer” di Michela Andreozzi, con Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis. Il film tratta del rapporto tra Paolo, professore di filosofia, e sua figlia Simone. Con l’adolescenza i rapporti padre-figlia si inaspriscono ed uno degli elementi di contrasto è l’uso del cellulare e dei social da parte della ragazza. Paolo decide di far capire ai giovani gli effetti negativi di internet sulla loro psicologia e sul modo di vivere la vita. Viene a trovarsi così in competizione con una famosa influencer. Il confronto lo farà diventare seguito e stimato proprio dai giovani.