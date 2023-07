Gradimento dei presidenti di Regione: Alberto Cirio sale al sesto posto

Un balzo di tre posizioni per Alberto Cirio, che tra meno di un anno dovrebbe, salvo sorprese, correre per il secondo mandato come presidente del Piemonte.

Un'ottima notizia, quindi, per lui e per i suoi alleati, avendo l'albese accresciuto il suo consenso di ben 9 punti percentuali, che lo portano al sesto posto in classifica per apprezzamento tra i suoi colleghi in Italia.

Dopo il netto calo del 2022, il 2023 vede quindi in crescita la sua popolarità. A decretarlo settimo posto Cirio il Governance Poll, la ormai sempre attesa classifica di inizio luglio del Sole 24 Ore, che "dà il voto" ai governatori regionali e ai sindaci.

La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha ottenuto, al suo primo anno di mandato, un lusinghiero ottavo posto.

Sorpresa, invece, al vertice: dopo anni di dominio della classifica da parte di Luca Zaia, presidente del Veneto, quest'anno il primo posto è di Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, che ottiene il 69% di preferenze. Zaia si ferma al 68,5%. Terzo posto per il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.