Articolo 31 e il Deejay Time chiudono il bollente weekend in musica di Collisioni 2023 [FOTO E VIDEO]

In quella che è stata la giornata più calda del fine settimana, il weekend di Collisioni Festival 2023 si è chiuso con una kermesse sostanzialmente dedicata alla musica da ballare, che ha visto salire sul palco prima il dj Wlady, che ha preparato la piazza per l’attesissimo arrivo degli Articolo 31, poi a seguire, dopo circa due ore di concerto di J Ax, DJ Jad e della loro fedelissima crew, i dj del seguitissimo Deejay Time: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.



Una lunga serata, partita alle 19.30 e conclusa intorno all’1 di notte, in cui il folto pubblico intervenuto sulla piazza albese, fatto di giovani, meno giovani, intere famiglie, tra cui quella del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, ha cantato e ballato in un’atmosfera di grande festa e di sano divertimento, bagnato, soprattutto nelle prime ore, di tanto in tanto dagli idranti, per riuscire a sopportare il caldo torrido.



Tra le migliaia di persone, abbiamo conosciuto Riccardo, studente 18enne di Torino che, soprattutto per la mancanza di un treno che lo riportasse a casa in un orario consono, ha passato le notti dormendo sul marciapiedi alle spalle dell’area concerto per poter seguire tutte e tre le serate del weekend, in cui ha musicalmente attraversato un paio di generazioni. “Non potevo perdere un concerto di Sfera Ebbasta e gli Articolo 31 che sono stati il mio primo concerto dal vivo qualche anno fa”, ci ha detto Riccardo, poco dopo che gli organizzatori, sentendo la storia, gli regalassero un pass per accedere all’area di Casa Alba, in sostanza la zona Vip dell’area concerto. Proprio per gli Articolo 31 il ragazzo è stato raggiunto dai genitori e li abbiamo visti saltare tutti e tre assieme sulle note di “Un urlo” e le altre.

LE INTERVISTE

Si chiude così questo lungo weekend musicale, dedicato principalmente alla musica hip hop e rap, con grande soddisfazione da parte degli organizzatori sia per il notevole afflusso di pubblico, sia per la risposta positiva che si è riuscita a dare dal punto di vista della sicurezza e dell’assistenza sanitaria, quest’ultima messa alla prova soprattutto per via del caldo torrido, ma anche per il genere di pubblico che ha seguito le prime due serate della manifestazione, come ci ha spiegato Ettore Cogno, addetto stampa di Asava nella nostra intervista.