Tanti bambini a Ceva alla scoperta del mondo dei Vigili del Fuoco con "Pompieropoli" [FOTO]

Un vero successo per l'iniziativa, all'insegna del divertimento, che mira ad avvicinare e far scoprire il mondo dei Vigili del Fuoco ai più piccoli.

I bambini partecipanti sono stati coinvolti e accompagnati in un percorso ludico allestito su piazza Vittorio Emanuele.

Al termine delle attività hanno ricevuto un libretto da colorare con attestato di partecipazione da parte dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Cuneo, oltre a una borraccia da parte del Vigili del Fuoco volontari di Ceva e coupon sconto per gustarsi un buon gelato.

"Ringraziamo - dicono i Vigili del Fuoco Volontari di Ceva - l'associazione nazionale di Cuneo che cura il progetto e ha installato il percorso con le attrezzature, la Uvex-Cagi srl di Ceva per le borracce, la Big Promotion di Lesegno per le magliette, il Bar Nazionale di Ceva e il Bar Pasticceria Bono per le scontistiche sul gelato riservate ai bambini, il Comune di Ceva per la collaborazione nella realizzazione della manifestazione, la squadra AIB per il supporto fornitoci per con il presidio ai varchi di accesso e l'associazione Cebana "Amici del Vigili del fuoco 'D. Amerio' e infine a tutti i partecipanti".