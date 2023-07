Festa al Montoso di Bagnolo con il ministro Paolo Zangrillo

C’era anche il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ieri al Montoso di Bagnolo Piemonte per la Festa dei Partigiani, in occasione del 78esimo della Liberazione.

“Si è trattato – commenta il sindaco Roberto Baldi - di una due giorni (sabato e domenica) di grande successo, un’affluenza di gente come da anni non si vedeva, sia al sabato sera al nuovo evento “Montoso festoso”, alla cui realizzazione hanno collaborato larga parte delle associazioni bagnolesi, sia domenica al tradizionale di raduno dei partigiani. Un evento quest’ultimo – aggiunge il sindaco – che ha avuto come oratore ufficiale il ministro Zangrillo e che ha registrato una folta schiera di rappresentanti regionali e di tanti sindaci dei paesi vicini. Ringrazio il ministro e tutti gli amministratori – conclude Baldi – che hanno voluto onorarci con la loro presenza”.