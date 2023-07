I Cit Brass Quintet in concerto a Frabosa Soprana per il festival "Contaminazioni"

Il Festival CONTAMINAZIONI, giunto alla IX edizione, continua venerdì 14 luglio ore 21 (Sala Polivalente, Frabosa Soprana) con il quintetto di ottoni Cit Brass Quintet: dalla musica jazz al pop alle pagine più famose della musica da film con una bravura e una simpatia fuori dal comune.

Grande appuntamento poi domenica 16 luglio ore 21.00 (Sala Polivalente, Frabosa Soprana) con lo spettacolo Animesalve – Omaggio a Fabrizio De André: arrangiamenti originali del cantautore genovese che tessono una trama finissima in equilibrio tra il racconto popolare e la poesia: da non perdere! Gli appuntamenti proseguono fino al 6 agosto e sono tutti ad ingresso libero.

Il Festival CONTAMINAZIONI, nato nel 2015 con l’obiettivo di offrire serate di alto livello coinvolgendo artisti provenienti da tutta Italia e non solo, presenta un cartellone ricco di eventi, che variano da coinvolgenti reading a spettacoli di diversa natura. La Direzione Artistica è di Lucia Margherita Marino, Presidente di ESTEMPORANEA, in collaborazione con Zephyr International Chamber Music Course & Festival San Francisco (California) e Accademie in Valle. Il calendario completo è consultabile sul sito www.estemporanea.eu oppure presso gli Uffici del Turismo dei comuni coinvolti.