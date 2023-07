Il Comune di Mondovì conferma le agevolazioni per chi apre o amplia le attività di ristorazione e somministrazione bevande

Da normativa regionale, coloro che intendono aprire (o ampliare) un esercizio di ristorazione o di somministrazione bevande, devono garantire alcuni posti auto a servizio dell’attività stessa, calcolati in base alla superficie e all’ampiezza del locale. Tale obbligo può essere assolto attraverso il reperimento fisico dei parcheggi, ovvero per mezzo di un versamento compensativo in denaro detto “monetizzazione”.

Al fine di agevolare gli imprenditori nell’apertura o nell’ampliamento delle suddette attività, negli scorsi giorni la Giunta comunale ha confermato e prorogato fino al 30 luglio 2024 le agevolazioni già deliberate nel 2018 e nel 2022. In particolare, per i centri storici di Breo e di Piazza, sarà confermato un abbattimento dei costi del 70% per l’ampliamento delle attività di somministrazione esistenti, del 90% per le nuove attività riconducibili alla piccola ristorazione, alla ristorazione veloce e alla ristorazione tradizionale e del 50% per le restanti tipologie.

Un provvedimento che intende favorire il ripopolamento dei centri storici in termini di opportunità e di servizi, ma che non vuole parimenti dimenticare gli altri quartieri cittadini, beneficiari di analoghe agevolazioni nell’ordine del 50% per l’ampliamento delle attività esistenti, del 70% per le nuove apertura e del 30% per le restanti tipologie.

"Continuano gli sforzi dell’Amministrazione comunale volti a sostenere gli imprenditori nella fase inziale del proprio investimento" il commento dell’assessore al Commercio, Alberto Rabbia. "Ci rendiamo conto di quanto la monetizzazione dei parcheggi possa rappresentare un costo impattante nel cammino imprenditoriale soprattutto dei più giovani e abbiamo quindi deciso di confermare quanto già stabilito lo scorso anno, poche settimane dopo il nostro insediamento. Sono diversi gli esercizi di somministrazione che finora hanno già usufruito delle suddette agevolazioni, che in alcuni casi si sono sommate alle analoghe misure di supporto stabilite in seno al Distretto Diffuso del Commercio, a testimonianza di un’azione amministrativa coerente, organica e strutturata":