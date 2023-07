Il presidente Cirio e l’assessore Protopapa a Cortemilia dopo la grandinata: "Evento eccezionale la Regione metterà in campo anche risorse proprie"

Per fronteggiare e fare il punto sulla situazione il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, insieme all’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa, ha voluto convocare questa mattina una riunione in Comune a Cortemilia, uno dei più colpiti dalla calamità. Al suo fianco il nostro sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, con il consigliere provinciale Massimo Antoniotti, il presidente dell’Unione montana Alta Langa Davide Carlo Falletto, il presidente dell’Associazione Sindaci del Roero Silvio Artusio Comba e il presidente dell’Unione montana Langa Astigiana Marco Listello.

«Ringrazio il presidente Cirio per aver voluto essere qui e per l’attenzione immediata che ha dato a questa situazione, davvero senza precedenti - ha sottolineato il nostro sindaco Bodrito-. Abbiamo visto arrivare sfere di grandine del diametro di quasi 10 centimetri che hanno colpito e devastato campi, vetture e abitazioni come proiettili.

Siamo persone abituate a darci da fare e basta guardarsi intorno perché ovunque ci sono persone già al lavoro per ripristinare le proprie case e le proprie attività, ma la vicinanza delle istituzioni è fondamentale perché serve un aiuto importante di fronte alla gravità dei danni.

Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione Comunale i tanti volontari e tutte le persone che fin da subito si sono messi a disposizione per aiutare i cittadini più colpiti»