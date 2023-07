Le opere di Sergio Unia nel parco dedicato ad Amilcare Merlo di Confindustria Cuneo

Mercoledì 12 luglio, alle 16.00 in Sala Michele Ferrero, Confindustria Cuneo in collaborazione con la sezione Cultura ed Eventi, promuove l’incontro “Il sistema culturale cuneese: azioni a supporto”.

Una sessione di approfondimento, rivolta a imprese, associazioni culturali ed enti locali, che sarà occasione di confronto su diverse tematiche: presentazione di progetti, iniziative culturali e ricreative di Confindustria Cuneo; diffusione e commento dei dati relativi allo studio “Impresa e Cultura a Cuneo”; condivisione di case history legate alla progettualità sui musei d’impresa; analisi delle opportunità dei percorsi di turismo industriale, con la partecipazione di Visit Piemonte; proposta di sinergie con le associazioni culturali del territorio. Il progetto “Memorie d’impresa” verrà illustrato dalla relazione di Giacomo Golinelli (Promemoria) ed approfondito grazie all’intervento di Stefano Ricagno in rappresentanza della MGM che, a Priocca d’Alba, ha investito nella “Mondodelvino Wine Experience”. Un museo nuovo e innovativo, multimediale e multisensoriale, attraverso cui conoscere territori, metodi e abbinamenti in modo divertente e educativo, insieme a tutta la famiglia.

«Continua il percorso che la nostra Associazione ha ideato, pensato e costruito per implementare il dialogo tra Cultura ed Impresa– dichiara Giuliana Cirio, Direttore Generale Confindustria Cuneo –. Dopo il successo riscontrato dal corso dedicato al tema del crowdfunding, abbiamo rafforzato la consapevolezza dell’importanza di quanto proposto. Da qui l’idea di rilanciare, con una certificazione in grado di motivare ulteriormente tale sensibilità: nasce il premio “Io Investo in Cultura”, dedicato alle imprese che dimostreranno di credere e promuovere progetti territoriali. Uno strumento utile a stimolare investimenti trasversali, sinergie che generano importanti ricadute economiche oltre che di immagine».

Il regolamento del Premio verrà presentato durante l’incontro, occasione ideale di confronto tra gli attori della Sezione e, contestualmente, momento di networking tra esponenti del mondo culturale e imprese industriali. La partecipazione all’evento, che sarà estesa anche alle amministrazioni pubbliche e agli enti che si occupano a vario titolo di cultura, si concluderà con il dialogo della giornalista cuneese Vanna Pescatori e l’artista Sergio Unia. A seguire l’inaugurazione della mostra “Anima Mundi”: esposizione delle dodici statue in bronzo dell’artista monregalese, esposte nel parco Amilcare Merlo di Confindustria Cuneo, sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì (ore 15-19). Una rassegna d’arte realizzata grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Cavalieri delle Langhe, l’Associazione Insieme e AISPA (Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni).

La sezione Cultura ed Eventi di Confindustria Cuneo, nata nel 2021, continua la sua crescita non solo a livello di proposte ma, soprattutto, in consenso ed adesioni. Ad appena due anni dall’avvio dell’innovativo segmento, sono 46 le realtà culturali iscritte (31 associazioni culturali e 15 imprese) che impiegano complessivamente 243 addetti. Numeri che alimentano le iniziative e avvicinano i mondi di Cultura e Impresa.

PROGRAMMA

Mercoledì 12 luglio, ore 16.00

Sala Michele Ferrero

Saluti istituzionali e introduzione ai lavori

Giuliana Cirio, Direttore Generale Confindustria Cuneo

Beppe Incarbona, Presidente Sezione Cultura ed Eventi Confindustria Cuneo

Principali risultati della ricerca “Impresa e cultura a Cuneo”

Laura Cantoni, ASTAREA

Francesco Moneta, The Round Table

Presentazione dei risultati del progetto “Memorie d’impresa”

Giacomo Golinelli, Promemoria

Musei d’impresa: la case history di MGM Mondo del Vino

Stefano Ricagno, MGM Mondo del Vino

Le opportunità dei percorsi di turismo industriale

Giuseppe Carlevaris, Visit Piemonte

Bandi a supporto dei progetti culturali

Nicolò Cometto, Confindustria Cuneo

Confindustria Cuneo per le Associazioni Culturali e lancio del premio “Io Investo in Cultura”

Giuliana Cirio e Beppe Incarbona

Inaugurazione mostra “Anima Mundi”

Vanna Pescatori, “La Stampa”, intervista Sergio Unia

ISCRIZIONI:

https://www.confindustriacuneo.it/calendario