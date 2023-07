Niella Tanaro, redatto uno studio di fattibilità per ripensare la viabilità del piazzale della “Goba”

Una nuova viabilità, più chiara agli utenti della strada e che migliorerà allo stesso tempo l'aspetto urbano dell'ingresso paese.

Così il Comune di Niella Tanaro, in accordo con la Provincia, sta lavorando a un progetto che porterà a ridisegnare la viabilità nella zona antistante il piazzale della ex "Goba", storica discoteca del paese, che è proprietà privata.

"Un progetto importante ancora in fase embrionale e per il quale occorre tempo" - spiega il sindaco Gian Mario Mina - "In sinergia con la Provincia ci sono importanti passaggi fare e con la dovuta cautela, ma l'idea è quella di restituire una nuova organizzazione di quest'area per una maggiore fruibilità e sicurezza da parte di tutti. Ringrazio la Provincia dal Presidente Luca Robaldo al consigliere Pietro Danna e il geom. Dotta del reparto di Mondovì per aver ascoltato la necessità e dato grande disponibilità di collaborazione."

"Al momeno è stato redatto uno studio di fattibilità - aggiunge il geometra Mario Paolino - "L'idea è quella dare maggiore sicurezza alla provinciale per San Michele con una nuova arteria e relativo spartitraffico, intervenire nell'area al momento dismessa per dare ordine e una destinazione precisa all'area, creando poi un raccordo con il marciapiede esistente e una piccola area verde sulla scarpata".