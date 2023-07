PING Cuneo, l'incontro tra Manassero e lavoratori: "Siamo convinti, non chiuderemo"

“Siamo convinti che sia possibile non chiudere questa realtà. Noi lavoratori vediamo la possibilità di continuare a portare avanti l’attività visto che stiamo lavorando molto, quasi a pieno regime. Dunque confidiamo di non perdere il lavoro, anche grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale”.



Assume contorni più speranzosi e meno smaccatamente polemici il secondo comunicato prodotto dal gruppo di lavoratori del PING di Cuneo - Elena Serrato, Luca Pignatta e Franco Scaglione - , all’indomani dell’incontro con la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero: “La sindaca è venuta a trovarci in PING, dando ascolto alle nostre paure e perplessità e promettendo massimo impegno da parte del Comune per cercare di risolvere il nostro problema” si legge ancora.



“Ringraziamo la sindaca, i consiglieri che hanno preso a cuore la difficile situazione, gli imprenditori e i professionisti che hanno scelto PING come sede stabile del loro lavoro, i numerosi amministratori condominiali che utilizzano le strutture e quanti altri ogni giorno vengono da noi per il coworking, per usufruire delle sale riunioni e dei servizi che forniamo – concludono i tre - . Veniteci a trovare”.

La protesta in consiglio e la replica del CdA

I tre lavoratori – tutti con disabilità - avevano portato la loro protesta nella seconda serata del consiglio comunale del mese scorso, assieme a un cartello con su scritto “Vogliamo lavorare!”. I lavori del consiglio sono iniziati unicamente dopo una conferenza dei capigruppo atta a identificare una risposta unitaria di tutti i presenti alle rimostranze da loro presentate: in un comunicato stampa consegnato proprio nel salone del municipio i tre denunciavano l’eventualità di liquidazione della cooperativa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che si legherebbe a doppio filo all’eventuale denuncia di sfratto che sarebbe stata operata ai danni del PING dal proprietario dell’immobile.



Alessia Bertolotto – tra i dirigenti de PING citati all’interno del comunicato stesso, moglie del consigliere comunale Domenico Giraudo – ha risposto il giorno successivo alla seduta di consiglio con alcune forti precisazioni.