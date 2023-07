Savigliano, scoperti i cartelloni realizzati dal Rotary Club

Al Ponte Ilaria Alpi ed al Parco Re Cit (accanto al Campo del Progetto “+ API” della Fondazione CRC e Agrion) ha avuto luogo la cerimonia di scopertura dei cartelloni, affissi su bacheche, realizzati dal Rotary Club Savigliano, patrocinio del Comune ci Savigliano, Distretto 2032 Piemonte meridionale e Liguria, Banca CRS, ricordo e memoria di Mario Torre (Re Cit).

Ragazzo del 99’, cavaliere di Vittorio Veneto, giocatore di calcio, bagnino della colonia poi demolita, pescatore, Mario gestiva spiaggette ed affittava imbarcazioni fluviali a chiglia piatta tipiche in quel periodo. Uomo del fiume teneva in ordine Maira e Mellea ed aveva anche salvato persone in difficoltà. Di quelle acque è tornato ora ad esserne guardiano.

Erano presenti Antonello Portera, Sindaco di Savigliano, Sergio Buscatti presidente 22.23 e Lodovico Buscatti presidente 23.24 del R.C. Savigliano accompagnati da Paola Derosi, Giovanni Monasterolo e Tino Testa, Marialuisa Durando, Michelangelo Mellano e Giovanni Badino guardia ecologica.

L’evento era in programma il 20 Maggio, Giornata Mondiale delle Api, con partecipazioni scolastiche ed esperti di impollinazioni e semi ma la scopertura era stata procrastinata per le condizioni meteo e relazioni e distribuzioni di semi erano state tenute in Sala Grande del Centro Culturale Saviglianese ed ancora, il giorno dopo domenica 21, a Quintessenza in piazza Vecchia sotto l’Arco.

Oltre a brevi testi esplicativi di Sergio e Luisa e vecchie immagini, i cartelloni mostrano la riproduzione di un poster, ritrovato nell’archivio Mondino, dedicato a Mario Torre. Pregevole, ed a tiratura limitata per clienti ed amici, era stato realizzato dal pittore Beppe Morino con commenti dell’avvocato Gianni Delzanno su incarico della industria di mobili Origlia.