Si installa lo chapiteau: gli spettacoli di “Piazza di Circo” conquistano Breo

Un teatro-tenda itinerante con pavimento e gradinate in legno, decorazioni accoglienti e raffinate in stile retrò, che dal 15 al 23 luglio impreziosirà il quartiere di Breo, trasformandosi in un centro culturale temporaneo. Eccolo, in breve, lo chapiteau del Teatro nelle Foglie che farà da palcoscenico a ben dieci spettacoli del Festival “Piazza di Circo”, in scena a Mondovì dal 1° luglio scorso grazie all’associazione sportivo-dilettantistica e culturale “L’albero del Macramé”. Una struttura, quella dello chapiteau, che torna in città dopo la prima apparizione del 2022 e che verrà installata in piazza Unità d’Italia (limitrofa a piazza della Repubblica), come disposto negli scorsi giorni dalla Giunta comunale.

"Accogliamo con piacere la nuova installazione di Breo, perfetta testimonianza di quanto “Piazza di Circo” rappresenti ormai una manifestazione capace di animare e abbracciare diverse zone della città" il commento dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. "L’elegante chapiteau della compagnia Teatro nelle Foglie, che nell’occasione proporrà altresì lo spettacolo “Ballata d’Autunno”, ben si compenetra con le esibizioni all’aperto di piazza Maggiore e con le altre performance artistiche previste nelle vie e nelle piazze cittadine, contribuendo ad arricchire l’attrattività di un festival che oggi si pone come trait d’union tra passato, presente e futuro dell’arte circense. Grazie, dunque, all’Albero del Macramé, agli artisti che hanno scelto di esibirsi a Mondovì e a tutti coloro che lavorano nell’ombra per rendere possibile questa straordinaria edizione di Piazza di Circo”.