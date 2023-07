Tre eventi di qualità legati al territorio per l'edizione 2023 della "Fraise Fest"

Giunge alla seconda edizione “ Fraise Fest ”, la rassegna estiva organizzata dalla Biblioteca Civica: anche quest’anno tre piccoli eventi di qualità legati al territorio e destinati ad un pubblico curioso di tutte le età.

“Dopo il successo di Parole Erte, Storia e Memoria al Tempo Presente della primavera scorsa, ci siamo subito messi al lavoro per l’estate. – afferma il neo-eletto presidente del Consiglio di Biblioteca Paolo Meneguz – Con entusiasmo abbiamo affrontato le difficoltà di una realtà agli esordi come la nostra e siamo riusciti a mettere a punto un programma che speriamo riscuota consenso e, con un tocco di leggerezza, offra spunti di riflessione a chi vorrà sostenerci con la sua presenza. Fraise Fest, quest’anno, sarà affiancato dal mercatino sperimentale dell’artigianato e dei prodotti locali, promosso da alcuni artigiani della Valle Varaita e tirerà la volata alla Vioulounado, rassegna biennale di violino popolare che si svolgerà il 16 e 17 settembre prossimo. Ringrazio l’Amministrazione comunale e l’associazione Fraisensi che hanno creduto nell’iniziativa e ci hanno sostenuti.”

Si comincia domenica 16 luglio con un’escursione botanica sui sentieri dell’adrech di Frassino guidata da Magalì e Anne Marie Matteodo, rispettivamente botanista e farmacista. Partenza dalla Biblioteca presso il Municipio, via S.Rocco 4, alle ore 9,30, pranzo al sacco e rientro previsto verso le ore 16,30 (è gradita la prenotazione per messaggio al n. 3483039822)

Venerdi 28 luglio si cambia location per la proiezione del film “Interdit aux Chiens et aux Italiens” di Alain Ughetto (Francia, 2022). Le migrazioni dalle valli occitane verso la Francia raccontate in modo emozionante con la tecnica dell’animazione in stop-motion. Combinando poesia e realismo, piccola e grande storia, in uno stile originale e personale, il regista (originario della Valle Stura) firma un’accattivante opera di testimonianza sulle migrazioni di ieri e di oggi.

La proiezione si svolgerà in Via Vecchia alle ore 21,30. Ingresso libero.

La rassegna si concluderà sabato 5 agosto con un evento dedicato principalmente a bambini/e e ragazzi/e ma perché no? anche ai più grandi. Nel cortile del municipio presso la biblioteca, laboratori aperti di circo a partire dalle ore 16. A seguire aperi-merenda e spettacolo di incursioni circensi per tutti ad offerta libera.

In concomitanza dell’escursione botanica, il 16 luglio, verrà allestito il primo mercatino mensile dell’artigianato e dei prodotti locali, dalle ore 9 alle ore 18 nel cortile del Municipio. Appuntamenti seguenti sabato 12 agosto (16-22) e domenica 17 settembre (9-18).

Ultima ora

Sabato 22 luglio a partire dalle ore 14 , per Fraise Fest Off, dedicato ai bambini dai 3 anni in su (l’utenza più numerosa della Biblioteca), laboratorio di stampa con Nadia Borgetti: porta una t-shirt che vuoi trasformare!

Per informazioni: bibliotecacivica.frassino@gmail.com