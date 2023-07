Priocca, ennesimo incidente all’incrocio tra via Pirio e la provinciale per San Damiano d'Asti [FOTO]

L’ennesimo incidente ha avuto come teatro, nel centro di Priocca, l’incrocio tra via Pirio e la Sp2 per San Damiano d’Asti: un punto più volte teatro di scontri anche mortali e dove la Provincia di Cuneo ha recentemente programmato la realizzazione di una rotatoria.



Lo scontro si è verificato nella prima serata di oggi, lunedì 10 luglio. Erano circa le 19.30 quando una moto condotta da un uomo classe 1975 residente a San Damiano d’Asti è andata a scontrarsi violentemente contro una Opel Corsa.



Ad avere la peggio il centauro, che veniva soccorso dal personale del servizio regionale 118 e trasportato all’ospedale di Verduno in condizioni fortunatamente non gravi.



Sul posto intervenivano anche i Vigili del Fuoco giunti dal Distaccamento di Alba, per la messa in sicurezza dei veicoli, e i Carabinieri della Compagnia di Alba, che procedevano ai rilievi di rito sottoponendo anche il conducente dell’auto agli accertamenti alcolemici e tossicologici, risultati negativi.