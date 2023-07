Dove trovano l’anima gemella gli italiani

Uno degli obiettivi della maggior parte delle persone è, senza alcun dubbio, quello di trovare l’anima gemella, quella persona che è in grado di completarci e con la quale costruire un percorso condiviso durante la nostra esistenza. L’amore è un fattore essenziale, fondamentale, per trascorrere un’esistenza più serena, in grado di dare un senso più compiuto al nostro cammino in questo straordinario percorso chiamato “vita”.

Noi italiani, poi, siamo particolarmente attenti all’aspetto legato all’amore sotto svariate sfumature, essendo un popolo romantico e passionale come pochi altri al mondo. La ricerca dell’anima gemella, quindi, è un mantra imprescindibile per milioni di italiani, pronti a mettersi in gioco accettando anche gli inevitabili scricchiolii della vita di coppia pur di veder realizzato questo desiderio.

Quando l’amore sboccia sul luogo di lavoro o nei banchi di scuola

E’ molto interessante, quindi, analizzare dove gli italiani conoscono la propria anima gemella ovvero dove Cupido schiocca maggiormente la propria freccia. Al primo posto troviamo il luogo di lavoro, dove la maggior parte delle persone trascorre la maggior parte del proprio tempo e, conseguentemente, è possibile conoscere maggiormente il carattere di una persona, i suoi pregi e - perché no - difetti, creare quella empatia necessaria per comprendere se oltre ad un’amicizia, piuttosto che della semplice simpatia o stima, il sentimento che nutriamo si può ascrivere alla parola “amore”.

Il fattore “tempo”, d’altro canto, gioca senza alcun dubbio in favore di questa opzione, al pari di un’altra che riguarda, essenzialmente, i più giovani. Non sono pochi coloro che hanno conosciuto l’anima gemella sui banchi di scuola o durante il proprio percorso di studi accademico. Le lunghe ore trascorse in aula agevolano, senza alcun dubbio, una maggiore conoscenza dell’altrui persona, anche se - al pari del luogo di lavoro - si preferisce approfondire il rapporto davanti ad un drink o una pizza.

Il web è diventato fondamentale per conoscere l’anima gemella, ma nasconde alcune insidie

Negli ultimi vent’anni, però, è cresciuto significativamente il numero di soggetti che hanno trovato l’anima gemella direttamente sul web, che è entrato nel cuore degli italiani anche per le tante opportunità di svago e divertimento che è in grado di offrire. I cittadini del Belpaese sono famosi per il loro aspetto gioviale, quel desiderio di evasione e socialità che è, a tutti gli effetti, un tratto fondante del loro DNA. Trovare l’anima gemella tramite la grande rete telematica, quindi, è solo la logica conseguenza di quanto poc’anzi descritto.

Il successo dei siti di dating e dei social network, questi ultimi diventati di grande appeal per le conoscenze amorose, è del tutto evidente e non può essere in alcun modo trascurato. E gli italiani che hanno conosciuto il proprio partner grazie a internet, è cresciuto esponenzialmente nel corso degli ultimi due lustri. Esistono, tuttavia, alcune insidie, come ben descritto in un articolo apparso recentemente sul noto portale Lovemysenses.com, che offre alcuni importanti suggerimenti su come difendersi dalle truffe online in ambito amoroso.

Le passioni comuni agevolano la conoscenza del partner

Un fenomeno, quest’ultimo, cresciuto significativamente nel corso degli anni, che oggi fa registrare migliaia di casi ogni anno, approfondito anche da numerose inchieste televisive che devono mettere in “guardia” sui potenziali rischi quando si chatta online allo scopo di intraprendere una relazione amorosa. Ovviamente, la maggior parte delle persone che cercano una relazione online sono mosse da motivazioni che non hanno nulla a che fare con una truffa. Essere al corrente di queste eventuali insidie, tuttavia, è doveroso.

Anche le attività svolte nel proprio tempo libero sono, senza alcun dubbio, propedeutiche alla conoscenza del proprio partner. Molti italiani, infatti, hanno conosciuto la propria anima gemella in palestra o frequentando un corso, luoghi, anche in questo caso, nei quali è possibile approfondire la conoscenza altrui. Le attività ricreative, in senso lato, sono foriere di socialità, che agevola, di conseguenza, l’opportunità di poter trovare l’anima gemella.