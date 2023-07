Fabbricato il cuore pulsante dei mezzi a idrogeno Alstom per Trenord: al via l'assemblaggio del treno del futuro a Savigliano

Completata nello stabilimento Alstom di Vado Ligure, nel savonese, la prima power car dei nuovi treni regionali ad idrogeno ordinati da FNM che sostituiranno dal 2024 gli attuali convogli a diesel sulla linea ferroviaria non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo in Valcamonica gestita dalla Trenord.

Attualmente i numeri delle commesse in via Ottavio Moreno hanno prospettive di lunga durata che offrono respiro per un periodo superiore ai tre anni, ma che nelle più rosee delle prospettive guardano al lustro.

Sono 149 i convogli Pop 2.0 da realizzare per il mercato regionale italiano a cui si aggiungo 22 treni, sempre Pop, a lunga percorrenza. Sempre in ambito ‘regionale’ a Savigliano si sta portando avanti il progetto per la società Nord Sta destinato all’Alto Adige (21 treni), mentre per le ferrovie rumene ARF saranno prodotti 51 convogli. Per l’alta velocità sono previsti sei treni per le ferrovie austriache. La commessa per Ferrovie Nord prevede due lotti (uno da sei e l’altro da otto treni) a idrogeno, un primo step di un mercato in espansione su cui sono previsti importanti finanziamenti dal PNRR. E nel futuro di Savigliano si punta anche sul nuovo progetto del pendolino con evoluzione tecnologica.

Un’altra novità riguarda l’accentramento dell'intera produzione a Savigliano del Pop 2.0 per l’intero processo (dalla lastratura al premontaggio) da agosto 2024, senza più pezzi assemblati in Polonia.

Stando sul tema dei posti di lavoro gli obiettivi in Italia sono di un incremento, nello stesso arco temporale, di 400 unità che porterebbero Alstom a passare dagli attuali 3mila e 600 dipendenti presenti sul suolo nazionale ai 4mila previsti.