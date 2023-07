Si commemora la battaglia sui Monti Flor e Castelgomberto, sabato a Cuneo la Festa della Taurinense

Il 2° Reggimento Alpini della Brigata “Taurinense” celebrerà il prossimo 15 luglio in Piazza Galimberti la festa di Corpo, che commemora la battaglia della Prima Guerra Mondiale del 1916 in cui l’unità si distinse sul Monte Fior e sul Monte Castelgomberto, meritando la medaglia d’argento al Valor Militare alla Bandiera.

Per l’occasione il Reggimento allestirà in piazza Galimberti diversi spazi, a partire dalla parete di arrampicata, operativa già dal mattino e gestita dagli istruttori militari di alpinismo del Doi, sulla quale i giovani in particolare potranno cimentarsi con corde, rinvii ed appigli. Saranno esposti anche mezzi e materiali in dotazione alle Truppe Alpine dell’Esercito, con la partecipazione del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano, mentre il Gruppo storico del DOI presenterà l’evoluzione delle uniformi alpine dal 1882 agli anni 2000.

Alle ore 18 avrà luogo la cerimonia militare – alla presenza delle istituzioni cittadine, del colonnello Massimiliano Fassero, Comandante del 2° Alpini, e del generale Enrico Fontana, comandante della Taurinense - che vedrà gli Alpini del Doi sfilare, preceduti dalla Fanfara della Brigata, da Via Roma a Piazza Galimberti e dal luogo della cerimonia fino a Corso Dante.

Il 2° Reggimento Alpini nasce nel 1882 ed è erede delle tradizioni della Divisione Cuneense, sacrificatasi nella campagna di Russia nel corso del Secondo conflitto mondiale. Oggi una delle unità operative delle Truppe Alpine dell’Esercito, impegnata sui fronti della sicurezza nazionale e internazionale.

Nel 2023 ha condotto l’operazione “Strade Sicure” in Val Susa e Valle d’Aosta, mentre sul fronte dell’addestramento lo scorso inverno ha svolto l’esercitazione “Arctic Endeavour” in Alto Adige, ed ha appena concluso il modulo movimento in montagna estivo sui monti del lecchese e del comasco. Specialisti del soccorso alpino militare appartenenti al Reggimento hanno inoltre preso parte alle operazioni in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione dello scorso maggio in Emilia e Romagna.