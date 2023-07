Selezioni per Operatore Forestale e Treeclimbing al Cfpcemon Mondovì

Si terranno a fine luglio le selezioni per gli operatori del settore forestale che vogliono partecipare ai corsi di formazione finanziati bando della Regione Piemonte PSR Operazione 1.1.1, Az. 2 "Formazione in ambito forestale" - (sportello settembre 2023).

Il percorso per arrivare alla qualifica professionale di Operatore in tree-climbing comprende 8 moduli: F1 - F2 - F3 (Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento), G1 -G2 --G3 Operatore in tree climbing, F6g Sicurezze e salute sul lavoro, prevenzione degli infortuni, gestione emergenze, normativa ambientale e forestale (specifico per operatori treeclimbing) e infine l’esame di qualifica da Operatore in tree climbing

In collaborazione con gli istruttori Aifor, il Cfpcemon avvierà in autunno quasi tutti i moduli ma, chi vuole richiedere il finanziamento alla Regione Piemonte, deve superare le prove di selezione che si terranno a Mondovì e Roccaforte il 24 e 25 Luglio prossimo.

Possono accedere a bando (che finanzia l’80% del costo complessivo del corso): i lavoratori dipendenti titolari - soci lavoratori - coadiuvanti di ditte con sede legale in Piemonte e iscritte alla CCIAA con codice ATECO 02.10.00 (Silvicoltura e altre attività forestali) oppure 02.20.00 (Utilizzo di aree forestali); I dipendenti delle pubbliche amministrazioni addetti ai lavori forestali; i tecnici forestali che operano in Piemonte possono accedere.

Con più di 20 anni di esperienza legata alle professioni della Montagna, oggi il Cfpcemon affianca alle offerte formative altre iniziative culturali e convegni a tema, raggruppate all’interno del programma tematico “una montagna di formazione”. Proprio in questi giorni sono iniziati gli incontri con gli stakeholder istituzionali, in primis i soci Cfpcemon, per definire le linee guida delle attività che partiranno in autunno.

Per informazioni è possibile contattare il Cfpcemon al n° 017442135 o scrivere a areaforestale@cfpcemon.it