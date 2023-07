Crissolo, quasi ultimato il locale ristoro all’arrivo della seggiovia

Sembra davvero questione di giorni, ormai, la riapertura della seggiovia di Crissolo dopo lo stop forzato dello scorso anno, per via delle ben note vicende legate alla Sipre di Gabriele Genre, la società che gestiva (il tempo al passato del verbo sembra essere l’unica certezza odierna) l’intero bacino sciabile dell’ex reginetta del turismo invernale della Valle Po.

Sull’argomento in Comune le bocche rimangono ermeticamente e scaramanticamente chiuse, ma mente l’ufficialità tace, non lo stesso si può dire dei segnali che in tal senso arrivano dalla frenesia dei lavori che riguardano la costruzione del nuovo locale ristoro (sostituirà “L’Aquila nera” di proprietà della famiglia Genre) che sta sorgendo all’arrivo della seggiovia stessa, ma sul lato sinistro e la cui progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori e coordinamento della sicurezza erano stati affidati all’architetto Stefano Pomero che ha lo studio professionale a Saluzzo.

La costruzione di questo nuovo locale ristoro - la cui inaugurazione potrebbe avvenire a breve - costerà alla casse comunali qualcosa come 113.763 euro. Viene difficile credere che un Comune spenda una cifra simile per realizzare una cattedrale nel deserto, una struttura fine a se stessa, perdipiù raggiungibile soltanto a piedi. Più facile pensare che il locale ristoro sia stato realizzato per essere di supporto alla seggiovia e di conseguenza a una sua imminente riapertura.

E chissà che, parallelamente all’inaugurazione ufficiale della struttura, non avvenga anche quella della “nuova vita” della seggiovia.