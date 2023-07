La Giunta stanzia 6.500 euro per le due patronali di Paesana

Costerà al Comune la bella cifra (presunta) di 6.500 euro l’organizzazione delle due feste patronali: quella di San Giuseppe attualmente in corso e quella di San Berardo, in programma dal 18 al 21 agosto.

Come si ricorderà, preso atto della cessazione dell’attività della Pro Loco, il Comune aveva deciso di ricorrere all’Alma Eventi e Spettacoli, ritenuta una “ditta specializzata nell’organizzazione di tale tipologia di eventi”.

Assente il vicesindaco Marco Margaria, l’esecutivo guidato da Emanuele Vaudano ha deliberato “di dare incarico al Responsabile del servizio Sport, Turismo, Cultura, Istruzione e Sociale ed ai dipendenti dell’Unione Montana del Monviso che prestano servizio presso il Comune di Paesana affinché diano avvio - ognuno per la parte di propria competenza - alle attività amministrative per l’organizzazione delle Feste Patronali” stanziando per tale fine la cifra di cui sopra.