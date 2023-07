A Bra un summer Open day per presentare il nuovo biennio di alta formazione in Hospitality Manager

Lavorare nel mondo del turismo è sempre più al centro dei sogni dei giovani, ma rappresenta anche una scelta ad alta sicurezza occupazionale.

Il mercato del lavoro, soprattutto nel bacino tra Langhe, Roero e Monferrato, ricerca infatti una nuova generazione di professionisti del turismo specializzati in gestione dell’ospitalità e dell’accoglienza made in Italy: si tratta di figure professionali con nuovi livelli di competenze nel settore turistico alberghiero abbinate a skills tecnologiche mirate.

La sede di Bra della ITS Turismo Academy, legata ad Ascom Bra, organizza un summer Open Day per presentare a tutti gli interessati (giovani post diploma, post laurea e adulti con l’ambizione di ricollocarsi professionalmente) il nuovo biennio di alta formazione in HOSPITALTY MANAGER, finanziato dal MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito) e dalla Regione Piemonte

Appuntamento martedì 11 luglio, a partire dalle ore 16, nel Cortile Palazzo Mahtis di Bra, sede dell’Informagiovani (piazza Caduti per la Libertà, 20).

Per partecipare, si consiglia di iscriversi al link seguente:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK-PyQcatayadlbWFsy843UgSD0ZxhCr_J1CJsp-M3ydE5Xw/viewform