Castelletto Uzzone, a Cascina Crocetta un corso slow di fotografia

Banca del Fare propone il corso slow di fotografia “L’estate in una scatola” dal 4 al 10 agosto a Cascina Crocetta con Lori Demata per imparare a costruire una fotocamera analogica da contenitori di recupero (guscio di noce, tubo degli snacks, ecc.), adattandosi ai tempi di un’esposizione lunga, e a imprimere fotografie stenopeiche sulla carta.

Il risultato è sorprendente non solo per l’empiricità dell’azione, poiché si fotografa senza mirino, ma anche perché le immagini ottenute non saranno sfocate quanto, potremmo meglio dire, oniriche, ovvero legate al sogno di riappropriarci di un tempo che ci sta sfuggendo di mano e di una bellezza senza filtri.

Il programma del workshop “L’estate in una scatola” è aperto ai maggiorenni appassionati di fotografia e di vita rurale e comprende 7 giorni di attività in residenza con vitto e alloggio, lezioni teoriche, pratica realizzativa, scoperta dell’Alta Langa e della Bormida Gotica e allestimento dell’esposizione temporanea a fine corso nella chiesetta di S. Luigi re di Francia presso Cascina Crocetta di Castelletto Uzzone.

La quota di partecipazione al workshop è di 300€ IVA inclusa (comprensivi di spese assicurative ed escluse le spese di viaggio per raggiungere la sede del workshop). Le lingue ufficiali del corso sono Italiano e Inglese. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza per un numero pari a 54 ore di attività.

Info e iscrizioni (entro il 20 luglio): dibaf@fondazionematrice.org