Nel Battifollo Wonderfull Trail 20 km trionfano Solavaggione e Ferraro (FOTO e VIDEO)

Una giornata di sport e solidarietà domenica 9 luglio a Battifollo nella 4° edizione del Battifollo Wonderfull Trail, la prima organizzata dalla Pro Loco Battifollo insieme a Find the Cure con il patrocinio del comune di Battifollo e l’aiuto di un centinaio di volontari, di aziende e di associazioni che hanno contribuito alla perfetta riuscita di un week-end intenso e molto partecipato.

Duecento runners si sono cimentati sui due spettacolari percorsi da 20 o 10 km, imitati da 15 mini atleti impegnati sulla distanza di 800 metri.

Nella gara lunga, con 750 metri dsl+ si è imposto Manuel Solavaggione della ASD Podistica Valle Varaita in 1 h 32’ 13”. Ha preceduto di alcuni minuti Roberto Parodi e Mirko Ostensorio.

Nel VIDEO la partenza della 20km

Nella classifica femminile vittoria di Marcella Ferraro tesserata Podistica Savonese davanti a Lidia Bogetti e Marina Plavan.

Sul percorso corto di 10 km, con 350 dsl+ primo posto per il portacolori dell’ASD Team Marguareis Gabriele Canavese in 51’01”, secondo e terzo posto per due atleti della GSD Valtanaro, Fabio Franco e Oscar Bracco.

Cecilia Aicardi ha preceduto Lucia Bertola e Sara Ruzza nella gara femminile.

Eccezionale le performance su questa distanza di Samuele Bracco, tredicenne giunto 11° assoluto e di Matteo Gheban, appena otto anni, giunto al traguardo 26° in 1 ora e 14 minuti: davvero due promesse in questo tipo di competizioni.

Ambedue i percorsi, in gran parte su sentiero, hanno attraversato boschi secolari, praterie fiorite e panoramici crinali fra le valli Mongia e Tanaro, con annessa la ripida salita ai ruderi del castello di Battifollo. Perfetta l’organizzazione che ha predisposto vari ristori in una giornata molto calda, presidiando ogni bivio per evitare ai concorrenti di sbagliare strada.

Alla fine ottima polenta per tutti nell’area campeggio/pineta di Cian del Mondo nella quale erano posizionati arrivo e partenza.Con l’iscrizione gli atleti hanno contribuito ad uno dei tanti progetti di Find the Cure, organizzazione operante dal 2006 in molti angoli del mondo, e in particolare alla costruzione di tre classi della scuola di Kodjalan in Mali, distrutta da un’alluvione nel luglio 2022.

Per maggiori info sui progetti Find the Cure è possibile consultare il sito www.findthecure.it / irunfor.findthecure.it/ you.findthecure.it.

Quando sport e solidarietà uniscono gli intenti si ottengono sempre ottimi risultati.