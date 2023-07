Racconigi Cycling Team: ottimo bronzo di Arianna Giordani a Massa Finalese

Medaglia di bronzo per un’ottima Arianna Giordani nell'edizione numero quattro del “Gran Premio Sinergas spa San Felice 1893 Banca Popolare”, gara junior organizzata sulle strade emiliane di Massa Finalese, in provincia di Modena.

La talentuosa rappresentante del Racconigi Cycling Team, già dominatrice in stagione del “Trofeo Bussolati Asfalti” disputato proprio sulle strade emiliane di Bianconese di Fontevivo (PR) e terza classificata anche nella gara open di Bolzano, ha vinto con assoluta autorità lo sprint del gruppo, giunto al traguardo con una manciata di secondi di ritardo dalle due fuggitive di giornata, evase ad un paio di chilometri dalla conclusione.

Le atlete che hanno risposto all’invito degli organizzatori modenesi si sono date battaglia per 84,5 chilometri completamente pianeggianti, spalmati su due distinti circuiti: il primo, lungo 9600 metri, è stato ripetuto per otto volte, mentre il secondo, di 4,3 chilometri, è stato affrontato per due.

Le ragazze del presidente Silvio Traversa, dirette in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo, hanno guidato nel miglior modo possibile la loro sprinter, cogliendo il secondo podio consecutivo dopo quello conquistato dalla cuneese di Bra Irene Cagnazzo al “Campionato Italiano Donne Junior” di Pieve del Grappa (TV).

ORDINE D'ARRIVO “G.P. SINERGAS SPA SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE” A MASSA FINALESE (MO):

1) Costantini Romina (UC Conscio Pedale del Sile) Km 84,500 in 2h02’12” alla media di 41,489 Km/h

2) Zanzi Valentina (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

3) Giordani Arianna (Racconigi Cycling Team) a 3”

4) Zambelli Alessia (Isolmant - Premac - Vittoria)

5) Iaccarino Virginia (Isolmant - Premac - Vittoria)

6) Testa Martina (CC Canturino 1902 ASD)

7) Miotto Giulia (Breganze - Millenium)

8) Prevedello Ilaria (Acca Due O - Manhattan)

9) Sgaravato Asia (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

10) Brillante Romeo Lucia (Valcar - Travel & Service)