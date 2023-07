Skiroll, via alla Coppa del mondo 2023: Emanuele Becchis ed Elisa Sordello tra i convocati per la tappa di Šchuchinsk

E’ tutto pronto a Šchuchinsk, in Kazakistan, per l’esordio della Coppa del mondo 2023 di skiroll.

Una competizione che vedrà l’Italia tra le grandi protagoniste, dopo aver sfiorato lo scorso anno la vittoria della classifica generale con Matteo Tanel ed Elisa Sordello grandi protagonisti.

“La preparazione è andata molto bene – racconta Michel Rainer, direttore tecnico dello skiroll azzurro –, abbiamo fatto due raduni: uno in Val di Fiemme ed uno ad Anterselva. Nel primo abbiamo sfruttato le piste ciclabili e la pista da skiroll, usando quelli lenti, per simulare al meglio le condizioni del tracciato kazako. Un lavoro che poi abbiamo continuato anche sulle piste da skiroll tra Anterselva e Dobbiaco. Troveremo appunto condizioni su cui ci siamo preparati, cercheremo di arrivare al meglio della condizione, preparati e con la fame di fare molto bene. L’anno scorso ci è mancato pochissimo, infatti, nel discorso iniziale che ho fatto a tecnici e atleti ho subito detto che l’obiettivo sarebbe stato quello di cercare di conquistare la classifica per nazioni. Ovviamente ce la giochiamo anche sulle Coppe individuali, grazie anche all’inserimento della Coppa Sprint come nello sci di fondo, di cui siamo felicissimi. Come squadra però vincere la generale vuol dire essere completi in ogni settore: dalla distance alla sprint, lunghe e corte distanze. Da parte mia, come direttore tecnico, cercherò di mettere tutti nelle condizioni migliori perché arrivino sereni e preparati”.7

Saranno otto gli atleti convocati per questo primo atto sul massimo circuito: Elisa Sordello e Anna Maria Ghiddi tra le donne, Matteo Tanel, Emanuele Becchis, Michael Galassi, Riccardo Masiero, Tommaso Dellagiacoma e Michele Valerio tra gli uomini.

Il programma prevede la disputa della sprint lunga 1.4 km giovedì 13 luglio, a cui seguirà la super sprint 200 m venerdì 14. Nel weekend previste le gare distance, con la 10 km in tecnica libera sabato 15 e il gran finale con la 20 km mass start in tecnica classica di domenica 16.