Alla Pinetina di Cuneo torna il cinema all'aperto con "Genitori vs influencer"

Il secondo appuntamento della rassegna “Cinema sotto le stelle” è venerdì 14 luglio, presso il parco “La Pinetina”, alle 21.30. In programma “Genitori vs influencer” di Michela Andreozzi, con Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis.



Il film tratta del rapporto tra Paolo, professore di filosofia, e sua figlia Simone. Con l’adolescenza i rapporti padre-figlia si inaspriscono ed uno degli elementi di contrasto è l’uso del cellulare e dei social da parte della ragazza. Paolo decide di far capire ai giovani gli effetti negativi di internet sulla loro psicologia e sul modo di vivere la vita. Viene a trovarsi così in competizione con una famosa influencer. Il confronto lo farà diventare seguito e stimato proprio dai giovani. Il film è stato candidato come miglior commedia e come miglior attore in film commedia al “Nastro d’argento” 2021.