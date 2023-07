Volley Femminile: Il settore giovanile Monvi è pronto per la stagione 2023/2024

Il mese di luglio segna l’inizio di una nuova stagione sportiva ed il settore giovanile Monvi si farà trovare pronto ai nastri di partenza.

Prosegue infatti la collaborazione tra LPM pallavolo Mondovì e Vicoforte Volley Ceva, atta alla crescita delle atlete e alla promozione del nostro sport sul territorio. Saranno più di 15 le squadre iscritte ai prossimi campionati, dove saranno coinvolte oltre 150 ragazze.

Dopo una splendida stagione 2022/2023, che ha regalato tante soddisfazioni (campioni territoriali Under 14 e Under 12, vice campioni Under 13), la voglia di proseguire in questa direzione è tanta. “Per raggiungere nuovi obiettivi è essenziale affidare i gruppi ad allenatori qualificati e di esperienza.” - spiega Iaia Boetti, vicepresidente Lpm pallavolo Mondovì - “Insieme al Vicoforte Volley Ceva, negli anni siamo riusciti a costruire una squadra di tecnici affiatata, a cui abbiamo aggiunto quest’anno alcuni preziosi nuovi innesti. Il nostro intento è quello di rendere gli allenamenti sempre più qualificanti per le atlete, mantenendo però sempre l’idea di fondo che lo sport deve far divertire. Desideriamo infatti che le ragazze possano lavorare in un ambiente sereno, sano e disteso, divertendosi con le coetanee, puntando poi ai risultati agonistici.”

La preparazione tecnica inizierà dopo Ferragosto, mentre i campionati vedranno il fischio d’inizio in autunno.

I gruppi, dall’under 12 alla Serie C, saranno guidati in panchina da: Laura Robaldo, Diego Rainero, Andrea Viola, Elio Roà, Walter Pechenino, Andrea Cornaglia, Marco Manera e Lele Pagliuca. Ad affiancare i “primi allenatori” avremo: Marta Fenoglio, Greta Giuliano, Vanessa Tardivo, Ilenia Bastiera, Serena Castagnino, Ruben Verra, Alice Gasco, Lorenzo Aimale, Christian Mattalia, Roberto Chionetti, Lele Grasso, Guido Peirone.

Non mancherà poi l’attività promozionale dedicata al Volley S3, che si svilupperà su Mondovì e comuni limitrofi. Se l’attività di squadra è alla base del gioco della pallavolo, lo stesso vale per il gruppo di allenatori. Nell’ottica societaria di voler migliorare sempre, nasce il progetto “Piccoli Allenatori Crescono”, gestito da Andrea Cornaglia, scout man della LPM BAM Mondovì di Serie A2. I tecnici Monvi avranno l’occasione di utilizzare programmi di rilevazione statistica per meglio comprendere e valutare l’attività in partita della squadra e delle singole atlete.

Fondamentale poi il lavoro di preparazione fisica, oltre che organizzativo, di Floriana Bertone, che seguirà tutte le atlete già dalle prime sedute, anche in funzione della prevenzione infortuni.