Schillaci: "Bene Tor Vergata sulla 'cura' di Villa Mondragone e Fontana dei Draghi"

(Adnkronos) - “Da tempo l’Università Tor Vergata sta portando avanti un prezioso lavoro di rinnovamento” di Villa Mondragone, la “più importante Villa tuscolana”, e ora della Fontana dei Draghi “che versava nella condizione di degrado” e “come medico, come ministro della Salute, non posso non pensare all’importanza della cura che è un valore irrinunciabile che deve guidare il nostro agire, in tutti gli ambiti dell’esistenza". A rilevarlo è stato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto questo pomeriggio a Villa Mondragone, a Monte Porzio Catone, per l’inaugurazione della Fontana dei Draghi che dopo 100 anni ha ripreso a ‘vivere’ grazie ad un sapiente restauro voluto dall’Ateneo romano.

“Non molto tempo fa - ha ricordato Schillaci- come Rettore annunciavo l’avvio dei lavori di restauro” della Fontana dei Draghi, un’opera “di grande valore”, un progetto di recupero “presentato dall’Università Tor Vergata che è risultato vincitore del bando regionale dedicato alla valorizzazione dei Luoghi della cultura del Lazio”.

E, ha proseguito il ministro, “non posso non ricordare il lavoro, fatto a tal proposito, dal professore Fidanza che all’epoca era mio delegato per Villa Mondragone”.