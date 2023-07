Cervasca: Daniele Calandri vince la terza edizione del trail della Curnis Auta

Domenica 9 luglio al pomeriggio si è conclusa la terza edizione della corsa Trail della Curnis Auta con l'arrivo a Cervasca dove c'era il Vicesindaco Parola Massimo ad aspettare i circa 100 atleti. I partecipanti, oltre agli italiani un olandese, un polacco e uno spagnolo, sono partiti alle h. 23 di sabato 8 luglio dal Filatoio di Caraglio per percorrere le creste della Valle Grana; hanno corso individualmente per 80 km o a staffetta.



Il Trail, nato dall' idea della podistica Valle Grana, con il patrocinio del Comune di Cervasca, si è sviluppato su un percorso di 80 km con un dislivello positivo di 4500 metri. Il primo a tagliare il traguardo degli 80 km. nella categoria maschile è stato il sig. Calandri Daniele dalla Valle D' Aosta dopo solo 9h 26' 06" mentre tra le donne si è classificata Antea Pellegrino da Borgo San Dalmazzo in 12h 23' 31". Per la staffetta maschile primi classificati Dutto/Gastaldi in 8h 45'46" mentre per la staffetta mista Giordano/ Cavallo in 8h 20' 33".



Il vicesindaco Parola ha ringraziato gli organizzatori, i volontari e gli atleti che con impegno e fatica hanno attraversato strade e sentieri che fanno da cornice alla Valle Grana, con uno splendido panorama della zona durante la notte.

"Siamo orgogliosi di aver ospitato a Cervasca il traguardo di questa manifestazione in cui l'Amministrazione comunale ha creduto fin dalla proposta della podistica Valle Grana - ha commentato il vicesindaco - . Un evento unico per il nostro territorio per portare a conoscenza dei turisti possibili camminate nella nostra meravigliosa valle sul percorso della gara di livello internazionale riconosciuta come qualificante per l'UTMB, Ultra Trail del Monte Bianco".