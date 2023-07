Ceva, in occasione dell'apertura del Forte, visite gratuite al giardino botanico del Museo del Fungo

Piccole meraviglie che si svelano al pubblico. Così Ceva fa rete e propone interessanti visite alle bellezze del patrimonio locale.

Dopo il primo fine settimana di apertura del Forte (leggi qui), è stata ideata una nuova proposta culturale: l'apertura congiunta con il giardino botanico e il chiostro delle erbe nel costituendo Museo del Fungo, nei locali dell'ex convento dei padri Cappuccini.

Domenica 16 luglio i visitatori potranno accedere al Forte (biglietto acquistabile in loco o sul sito del comune alla voce 'pagamenti online') e all'oasi di pace e biodiversità del museo del fungo, curato dal Gruppo Micologico Cebano.

"Le prossime aperture, dalle 15 alle 18.30 - spiega Giorgio Raviolo, presidente del Gruppo Micologico Cebano - coincideranno con le domeniche di apertura del Forte. Siamo molto contenti di poter rendere fruibile al pubblico che vorrà venirci a trovare ciò che abbiamo già realizzato. Grazie ai nostri soci volontari che tanto si impegnano in questa iniziativa. E siamo già a buon punto con l’organizzazione della Mostra nazionale del fungo di settembre."

Le prossime visite di luglio saranno domenica 16 e domenica 30, a breve comunicazione delle date di agosto, settembre ed ottobre. Per il forte, in collaborazione con Itur, gli orari saranno i seguenti: ore 10 - 12; ore 15 - 18 per l'ultima visita. Per il museo del Fungo gli orari saranno dalle 15 alle 18.30