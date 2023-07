A Verzuolo 4 nuovi container per ospitare i lavoratori stagionali

In Comune si sta lavorando per aumentare i posti disponibili per ospitare i lavoratori stagionali

L’Amministrazione Comunale di Verzuolo ha risposto positivamente alla richiesta del Prefetto Triolo di aumentare la disponibilità dei posti del campo stagionali.

Pertanto, terminato il ripristino attualmente in corso del campo ed adeguare i servizi, ci saranno 4 nuovi container che porteranno a 32 il totale dei lavoratori stagionali ospitabili.

“È la conferma – dichiarano il Sindaco GianCarlo Panero e l’Assessore Mattia Quaglia – del nostro impegno per la dignità dei lavoratori stagionali la cui utilità per le aziende del territorio è ormai indiscutibile”.

Le imprese hanno un ruolo fondamentale sul territorio sia per l’economia, sia per gli aspetti sociali ed ambientali. La scelta dell’Amministrazione Verzuolese, con l’ampliamento dei servizi che sarà realizzato, completa per quantità e qualità la risposta alle disumane condizioni di dormire all’addiaccio nel territorio di Revello la cui Amministrazione non ha trovato idonee soluzioni. La decisione di ampliamento intrapresa da Verzuolo contribuisce a prevenire situazioni di bivacco ovvero di accampamenti improvvisati presso spazi pubblici in quella zona. In merito il Comune di Verzuolo è pertanto obbligato ad intercettare lo specifico sussidio che, trattandosi sempre di soldi pubblici, prevede finanziamenti consistenti. Tuttavia, sono soldi pubblici spesi bene: integrano ed accolgono lavoratori aventi il diritto dell’applicazione del “Protocollo” firmato però solo da 11 Comuni.