Aido Piemonte, presentato il cortometraggio "Cuore segreto"

Venerdì 7 luglio presso il Cinema Ambrosio di Torino ha avuto luogo la prima proiezione del cortometraggio di AIDO Piemonte “Cuore Segreto”, tratto dall’omonimo libro dello scrittore Luca Vargiu.

Di fronte ad un nutrito pubblico con la preziosa collaborazione della Sezione Provinciale AIDO di Torino, son stati presentati le varie fasi di lavorazione ed i tanti attori che in modo professionale e capace hanno saputo dar vita ai personaggi del romanzo utile occasione per significare stati d’animo, i lunghi momenti d’attesa e la possibilità di ritornare a nuova vita grazie al “dono”.

Durante la serata, guidata dal regista Alessio Bertoli che più volte ha rimarcato l’importanza del cortometraggio come azione motivante e stimolante alla donazione, tanti i protagonisti saliti sul palco a rendere onore e merito ad una pellicola momento di riflessione per aderire ad un gesto d’amore.

Ed è proprio l’autore Luca Vargiu a significare il percorso che ha portato a conoscere AIDO e le tante sfaccettature legate al “dono” fatte di gioia e dolere, ma anche di speranza e soprattutto di vita.

All’intervento della sceneggiatrice Loredana Bosio che ha voluto dar evidenza ad alcune scelte per rappresentare al meglio la trama del libro, l’intero cast è poi salito all’attenzione dei riflettori con figure come Federico Gariglio, Carlo Amleto, Fabrizio Rizzolo, Isabella Tabarini unitamente agli allievi della scuola astigiana “Teatralmente” (Antonella Cammarota, Giorgio Catalano, Eros Dal Lago, Selene Riccio) che hanno dato vita ad un cast motivato e motivante.

Un messaggio di ringraziamento e di speranza è arrivato anche da Los Angeles da Elena Maro, compositrice dall’indubbia fama internazionale della colonna sonora del cortometraggio.

Preziosi i saluti delle istituzioni: presenti in sala l’Assessora della Città di Torino Chiara Foglietta e il Dott. Raffaele Potenza del CRP.

Attestazioni di felicitazioni anche dalla Regione Piemonte con interventi di Andrea Tronzano, Monica Canalis e Silvio Magliano.

Il progetto, guidato da AIDO Piemonte insieme alle Sezioni Provinciali AIDO di Asti, Cuneo e Torino e finanziato dai fondi dell’ 8permille della Chiesa Valdese, ha preso il via nel 2021. Prezioso il sostegno di Vol.To, rappresentato in sala dal Consigliere Marco Bani, e della Film Commission Piemonte.

Valter Mione, Presidente Regionale AIDO Piemonte, dichiara: “Ringrazio il forte impegno che si è messo in campo per la realizzazione di questo progetto a favore delle nove mila persone in attesa di trapianto: ora abbiamo un mezzo differente e di certo coinvolgente che ci consentirà di raggiungere nuove persone avvicinandole al messaggio della nostra associazione”, continuano Fabio Arossa e Anna Abbona, entrambi Vice Presidenti della realtà di coordinamento associativo regionale: “E’ stato un lavoro molto complesso, dove abbiamo dovuto affrontare tante variabili, ma grazie a chi ha sostenuto economicamente il progetto ed al buon rapporto con le istituzioni locali, in particolare con la Città della Scienza e della Salute dove sono state effettuate alcune riprese, siamo riusciti a portare a compimento l’attività che ci eravamo prefissati con un prodotto cinematografico che vuole fortemente significare ed identificare AIDO come realtà di Vita. Per questo auspichiamo per “Cuore Segreto” un largo consenso ed un successo che ampiamente merita”

Interventi significati anche dai partner progettuali “targati” AIDO Torino, Asti e Cuneo, rappresentati dai Presidenti Claudia Contenti, Irene Testa e Gianfranco Vergnano. Ed è proprio Vergnano che afferma: “Vedere sul grande schermo Cuore Segreto è motivo di grande soddisfazione che onora la promessa fatta all’amico Vargiu per un progetto editoriale simpaticamente nato in quel di Dogliani e che oggi su pellicola son certo aiuterà a promuovere il dono per un’azione quanto mai importante e significativa per ricordare ed onorare i 50 anni di storia di AIDO in Italia ed in particolare modo il Piemonte e la provincia di Torino, fiore all’occhiello dell’associazione grazie all’impegno di figure dirigenti come Valter Mione che nel tempo hanno avuto capacità di dare un cuore ed un anima ad una realtà dedicata alla vita”







Hanno patrocinato il progetto la Regione Piemonte, le Città di Torino, Asti, Bra, Carrù e Clavesana, il CRP, la Fondazione DOT, il CRT, la Città della salute e della scienza di Torino.







