Aperta una raccolta fondi per il rimpatrio della salma di Dabo Mahamadou

Il dolore e lo sgomento causati dalla tragica morte dell’operaio 34enne Dabo Mahamadou, investito e ucciso venerdì scorso 7 luglio da un camion alla Fissolo Trasporti di Vignolo, hanno lasciato attoniti colleghi ed amici della vittima.

Il giovane, che abitava a Monterosso Grana, era padre di una bimba che risiede in Mali, suo paese d’origine. Per questo l’associazione cuneese “MiCo”, con la quale Mahamadou aveva collaborato in passato, ha deciso d’istituire una raccolta fondi sia per aiutare la bimba, ma anche per il rimpatrio della sua salma.

Le donazioni possono essere effettuate in contanti, oppure tramite bonifico bancario.

Chi vuole può recarsi direttamente di persona da “BioEtik” di Caraglio in via Roma 98, presso la sede di MiCo in via Carlo Boggio 30 a Cuneo, o ancora all’Agripiola “Lou Porti” di frazione Levata a Monterosso Grana.

È possibile effettuare donazioni anche tramite Satispay all’associazione MiCo Aps, o con bonifico bancario intestato all’Associazione MiCo utilizzando l’Iban IT49R0 50180100000 0017 157132, causale “Rraccolta fondi per Dabo Mahamadou”.