Cuneo: dal 17 luglio al 12 agosto i lavori di Wedge Power: ecco come si modifica la viabilità

A partire dal 17 luglio è in programma una serie di lavori di asfaltatura, facenti parte dei nuovi asfalti a cura della Wedge Power dopo la posa dei chilometri di tubi del teleriscaldamento cittadino degli anni scorsi. I lavori continueranno in maniera graduale fino al 12 agosto, condizioni meteo permettendo.



Nello specifico le lavorazioni interesseranno le seguenti strade (come meglio dettagliato nella planimetria allegata):



- Dal 17/7 al 28/7

via Bertolino (tra corso De Gasperi e via Bongioanni)

via Gobetti (tra corso Gramsci e via Sobrero)

via Sobrero (tra via Matteotti e via Gobetti e tra via Bongioanni e corso Nizza)

via Bongioanni (tra via San Giovanni Bosco e piazza Secondo Reggimento Alpini)

via San Giovanni Bosco (tra via Castellani e corso Nizza)

via Nasetta (tra corso Nizza e via Bongioanni)

via Castellani (tra corso Ferraris e via Nasetta)

via XXXIII Reggimento Fanteria

via Don Orione (tra via Avogadro e via Don Minzoni)

via Arnaud



Nel caso non fosse possibile completare tutto il programma, tali tratti verrebbero completati dopo il 12/8, e comunque al termine dei lavori in Corso Nizza.



- Dal 31/7 al 12/8

corso Nizza (tra corso Ferraris e via Avogadro)



Per quanto riguarda il tratto di Corso Nizza, durante le fasi di lavorazione (ovvero dalle 7 alle 19) il transito veicolare sarà interdetto, ma sarà sempre consentito il passaggio dei mezzi pubblici.