Cuneo, presentata la piattaforma per la ricerca di assistenti domiciliari Assistenzafamiliare.com

È stata presentata presso Spazio Incontri Fondazione CRC, in Via Roma 15 a Cuneo, la nuova piattaforma di assistenza familiare "Assistenzafamiliare.com", un portale che punta a semplificare la ricerca di assistenti in caso di bisogno.

“Dove il bisogno di assistenza e la ricerca di lavoro si incontrano” è il claim di ASSISTENZAFAMILIARE.COM, l’innovativa piattaforma gratuita di e-recruitment, strutturata per ottimizzare l’incontro tra famiglie e assistenti alla persona favorendo il matching tra domanda e offerta nel settore dell’assistenza domiciliare locale.

All’ampio e autorevole partage di ACLI Cuneesi aps, Uscire Insieme - Age Italia aps (affiliato ACLI), ASCOM Confcommercio Bra e AVOCA odv va il merito della progettazione e creazione di questa nuova interfaccia, chiara, semplice e immediata, che punta anzitutto a promuovere e tutelare il mercato dell’assistenza alla persona - in special modo quella domiciliare – grazie a una modalità di “incontro” smart, efficace, sicura, veloce e a portata di tutti, capace di mettere in contatto diretto specifiche esigenze di collaborazione con i profili professionali disponibili sul territorio.

Agevolare “l’incontro perfetto” tra domanda e offerta locale è, infatti, il merito capofila della neonata piattaforma, che contribuirà a rendere più efficienti le politiche di sviluppo locale capitalizzando le risorse umane, le esperienze professionali e le relazioni di tutti gli attori coinvolti, svolgendo un’importante azione di rigenerazione lavorativa nei confronti di persone disoccupate o in cerca di lavoro.

Allineato a questo impatto occupazionale, c’è sicuramente la rapidità e affidabilità di risposta alla richiesta crescente di servizi di assistenza a domicilio, conseguente all’invecchiamento demografico della popolazione, con un rapporto tra giovani ed anziani che, nel 2050, sarà di 1 a 3 nel 2050.

I punti di eccellenza della nuova piattafprma sono la banca dati “intelligente” e la fruibilità semplificata