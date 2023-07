Farigliano ospita la Festa delle case famiglia e delle famiglie accoglienti

Una giornata di festa in occasione del 50° anniversario dell'apertura della prima casa famiglia, nata da un'intuizione di don Oresta Benzi, per garantire una mamma e un papà a chi vive situazioni di bisogno.

Sabato 15 luglio, al Santuario di Nostra Signora delle Grazie, in frazione Mellea a Farigliano, si terrà un pomeriggio di giochi e festa.

"Dopo la festa delle famiglie accoglienti, organizzata lo scorso anno a Cuneo - spiega Valter Martini della Comunità Papa Giovanni XXIII- "l'evento farà tappa a Farigliano in occasione dei cinquant'anni dalla nascita della prima casa famiglia. Sarà un'occasione per ripercorrere insieme il percorso che è stato fatto fino ad oggi, trascorrere un pomeriggio in allegria pensando alle nuove sfide del futuro."

Il ritrovo è alle 14.30, alle 15 ci sarà un momento istituzionale con i saluti da parte delle autorità e l'incontro sul tema "Famiglie con la porta aperta: storia e futuro delle famiglie accoglienti", con la partecipazione di Giovanni Ramonda e Tiziana Mariani, coniugi responsabili della prima casa famiglia nata i Piemonte e Francesco Belletti, direttore del Cisf di Milano.

Alle 17 spazio a bimbi e ragazzi con giochi per tutti. Alle 18 il vescovo della diocesi di Mondovì, Monsignor Egidio Miragoli, celebrerà la santa messa nel santuario.

A seguire pizzata e per concludere l'"APG XXIII's Got talent".