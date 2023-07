Manassero: "Al PING nessuno sfratto. Ora attendiamo nuovi confronti"

Dopo la lettera prodotta e inviata dai tre lavoratori del PING – e pubblicata ieri sul nostro giornale – anche la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero commenta l’incontro, definendosi “contenta di aver riscontrato, in Elena Serrao, Luca Pignatta e Franco Scaglione, una serenità che fino a qualche settimana fa non aveva trovato”.



I tre lavoratori si erano infatti presentati nel consiglio comunale del mese scorso organizzati in una – piccola – protesta, con tanto di cartello con scritto “Vogliamo lavorare!”: denunciavano il commissariamento della cooperativa PING e, addirittura, il paventato sfratto da parte del padrone dell’immobile.



Negli scorsi giorni Manassero ha incontrato i tre proprio nei locali del PING: “Siamo convinti che sia possibile non chiudere questa realtà – hanno scritto a seguito della chiacchierata - . Noi lavoratori vediamo la possibilità di continuare a portare avanti l’attività visto che stiamo lavorando molto, quasi a pieno regime. Dunque confidiamo di non perdere il lavoro, anche grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale”.

Manassero: "Nessuno sfratto. Attendiamo nuovi confronti"

La sindaca non nasconde la complessità della situazione ma si dice evidentemente vicina ai lavoratori: “Non è mancata, da parte mia e dell’amministrazione comunale, l’attenzione nei loro confronti e nella ricerca di una soluzione alla situazione da loro denunciata" ha detto, raggiunta al telefono.



“Registro un cambiamento di approccio da parte loro, dal timore alla speranza, d’altronde il commissario è stato nominato apposta per tenere in ordine i conti e curare l’ordinaria amministrazione. Proprio per questo sembrava strano lo sfratto, una situazione che non sembra sussistere”.



“Attendiamo che ci siano occasioni di confronto ulteriori – ha concluso Manassero - , di cui darò eventualmente conto in sede del prossimo consiglio. E confidiamo nel fatto che il commissario riesca a tenere tutto sotto controllo”.