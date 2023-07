Paesana ospita il concerto di Ferragosto: si svolgerà in località Bric Lombatera

Il 43esimo Concerto di Ferragosto dell’Orchestra Bruni - Città di Cuneo si svolgerà quest’anno a Paesana, in località Bric Lombatera. Dopo il successo dell’edizione 2018 l’evento trasmesso in diretta RAI torna nel Comune di Paesana, con una lieve variazione dettata dalle difficoltà logistiche di accesso con mezzi paesanti al sito del Fontanone, nella conca di Pian Muné.

Il sindaco Emanuele Vaudano rende noto il luogo dell’evento 2023: “A seguito di sopralluoghi con i tecnici Rai, la location prescelta per il Concerto 2023 è il Bric Lombatera, circa 2 km a valle di Pian Muné. Un sito di notevole interesse storico e naturalistico che, con le sue millenarie incisioni rupestri, merita di essere conosciuto e valorizzato. Siamo felici di poter accogliere un evento attento alla cultura e rispettoso dell’ambiente come il Concerto di Ferragosto, anche se gli aspetti organizzativi sono molto complessi”.



Sono in corso di definizione i numerosi sopralluoghi tecnici che determineranno le modalità di accesso al sito e gestione della viabilità, che verranno rese note appena possibile così come la scaletta del concerto. Il ritorno del concerto sul territorio MAB è stato accolto con favore anche dal Parco del Monviso, come precisa il presidente Dario Miretti: “Il ritorno del tradizionale Concerto di Ferragosto dell’Orchestra Bruni di Cuneo in uno dei Comuni del Parco del Monviso ci fa molto piacere e siamo lieti di collaborare con l’Amministrazione comunale di Paesana all’organizzazione di questo evento. Ci prepariamo a una giornata di festa e di grande visibilità nazionale per il nostro territorio, consapevoli di come sia importante arrivarci sottolineando come l’uomo possa convivere correttamente con l’ambiente naturale che lo circonda: in questo senso mi fa molto piacere che sia stato scelto di ricordare già nel nome del concerto, come era stato fatto anche nel 2018, che l’esibizione musicale si svolgerà all’interno della Riserva della Biosfera transfrontaliera Monviso Unesco, di cui il nostro Ente è gestore sul versante italiano”.

Tutte le informazioni, saranno pubblicate sul sito istituzionale www.paesana.it, dove è stata creata un’apposita sezione dedicata al concerto che conterrà anche il link al portale per l’acquisto dei biglietti della navetta. Si invitano gli spettatori ad acquistare in anticipo i biglietti, per evitare code alla partenza e permettere agli organizzatori una stima quanto più possibile precisa dei partecipanti.