Questa sera a Piazza torna il "Cinema sotto le stelle", domani secondo appuntamento con i "Doi pass"

A partire dalle 21.30 i gradonidi piazza Maggiore diventeranno le suggestive poltrone da cui godersi, sempre a ingresso libero, “The Truman Show”. Pellicola cult degli Anni ’90, ha come protagonista Truman Burbank, interpretato da Jim Carrey in una delle sue prove più apprezzate. Una satira fantascientifica che descrive una situazione paradossale portata all’estremo, dalla quale emergono temi filosofici.

Domani, mercoledì 12 luglio, invece, riflettori nuovamente accesi sul quartiere di Mondovì Breo con “Doi Pass”.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori: da un lato l’Associazione “La Funicolare”, dall’altro il Comune di Mondovì, sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e dal Consiglio Regionale del Piemonte per l'apertura dell'evento: "I Doi Pass sono finalmente tornati a pieno regime – dichiara Mattia Germone, presidente “La Funicolare” –. Dopo le restrizioni dettate dalla pandemia, un esordio che fa ben sperare per il resto del panel di eventi estivi e per i saldi appena avviati. Accosto i temi perché è proprio grazie ai nostri soci, al loro tesseramento ed alle loro attività, che il centro storico continua a vivere e respirare, pronto per affrontare le sfide del prossimo futuro".

"Non potevamo chiedere di meglio per questa prima serata di Doi Pass" il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. "L’abbraccio del pubblico, il respiro dell’estate, la magia degli spettacoli proposti. I Doi Pass si confermano una manifestazione cardine per la nostra città, capace di accrescere il potere attrattivo del centro storico e di richiamare a Mondovì migliaia di persone grazie ad un programma sempre ricco e coinvolgente, che quest’anno guarda anche un po’ al futuro con il “Tune In–Art & Music Expo”, un evento dentro l’evento organizzato da ragazzi under 30 che ha la volontà di diventare grande e indipendente. Un sincero ringraziamento al direttivo della Funicolare per il lavoro svolto, a tutti gli Amministratori locali che hanno risposto al nostro invito e alla Fondazione CRC per l’imprescindibile supporto offerto. Confidiamo in altre tre serate analogamente frizzanti, tali da lanciare al meglio la volata verso la 55ª Mostra Nazionale dell’Artigianato Artistico di Piazza".

Tra gli appuntamenti clou della seconda serata l’intervento del prof. Gian Luigi Beccaria, protagonista nella Ex Chiesa di Santo Stefano con la presentazione de ‘In contrattempo. Un elogio della lentezza’ (Einaudi editore). L'evento è realizzato in collaborazione con le librerie Confabula e Lettera_22. Accompagnamento con Musica Classica.

In piazza Santa Maria Maggiore, inoltre, concerto inedito per i ‘Rivaival’, nati dall’unione delle sonorità dei canti popolari piemontesi e quelle della musica moderna.

In piazza Monsignor Moizo l’esibizione di ‘The Family Band4’, non soltanto il nome di un gruppo musicale, ma la descrizione esatta del legame che c’è tra i suoi componenti: Lidiya Koycheva, Davide, Alessandro e Lorenzo Borra, mamma, papà e due figli. Quando i tuoi genitori sono musicisti è facile pensare che fare spettacoli e concerti possa diventare una passione: è quello che hanno scoperto Lorenzo e Alessandro, 12 e 10 anni, che da quattro girano l’Europa calcando i palchi e le strade di prestigiosi festival Buskers.