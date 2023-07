Savigliano, inaugurato un nuovo parco giochi inclusivo

Un'area di svago per tutti, nessuno escluso. Il Comune di Savigliano ha inaugurato ufficialmente il nuovo parco giochi inclusivo presso i giardini “Giovanni Falcone”, in via Antica Fornace.



Le vecchie giostre, ormai obsolete e riportanti i segni del tempo, sono state sostituite con nuovi giochi, moderni ed adatti anche ai diversamente abili.



Tanto per fare alcuni esempi, ora vi è una macchinina con una rampetta estraibile che consente di far salire la sedia a rotelle, così come è stato scelto un gioco a molla che permette di far salire due persone insieme, in affiancamento.



I lavori sono cominciati a fine aprile e sono terminati a fine maggio. La spesa sostenuta – a carico del Municipio – è di poco inferiore a 40.000 euro.



All'inaugurazione, oltre alle autorità, hanno preso parte anche alcuni esponenti della Consulta Osservatorio Barriere Architettoniche e Michele Falletti, garante dei diritti delle persone con disabilità.



«Siamo lieti che questo spazio verde di Savigliano sia stato rinnovato nel segno dell'inclusione – affermano il sindaco Antonello Portera e la vicesindaca Federica Brizio (“Progetto per Savigliano”, assessore ai lavori pubblici) –. Come già accaduto in passato per altre aree verdi della città, ogni volta che si procede con la sostituzione di vecchie giostre per bambini queste vengono rimpiazzate con nuove attrazioni adatte a tutti. Una linea, questa, che intendiamo fortemente seguire anche per il futuro».



«Quando giocano tra loro – aggiungono Portera e Brizio – i bambini non guardano alle differenze. E questo parco giochi permetterà ai piccoli di essere, ancora di più, tutti uguali».