Valutazioni ambientali, dalla Regione nuove semplificazioni: approvate le nuove disposizioni alla legge del 1998

Il Consiglio regionale del Piemonte ha espresso parere favorevole alle nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata.



“La riscrittura proposta della, ormai datata, legge regionale del 1998 – spiega vicepresidente della commissione Ambiente Matteo Gagliasso, consigliere saviglianese del gruppo regionale Lega Salvini Piemonte – guarda ad una semplificazione del quadro normativo, garantendo chiarezza e evitando eccessive complicazioni normative. Nel testo proposto, si fa ampio ricorso alle norme del Codice Ambiente, intervenendo solo nelle aree in cui è consentita la competenza legislativa regionale e solo a fronte di necessità regolatoria".



"Le competenze regionali previste nel Codice riguardano principalmente la valutazione ambientale strategica, quella di impatto ambientale e l'autorizzazione ambientale integrata e l'obiettivo del Disegno di Legge è valorizzare il sistema informatico per la presentazione delle istanze e l'accessibilità delle informazioni ambientali al pubblico".



"La Regione avrà il ruolo di coordinamento e indirizzo per l'applicazione uniforme delle disposizioni regionali relative alla valutazione ambientale. Significativa la decisione di destinare i proventi delle sanzioni e degli oneri istruttori, previsti dalla legge, a migliorare l'informazione ambientale e promuovere la partecipazione dei cittadini”.