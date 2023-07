Sanzioni per 50mila euro e un mese di sospensione delle licenze per un pub di Cavallermaggiore

Nell’ambito dei controlli straordinari del territorio, da parte della Polizia di Stato Squadra Amministrativa della Questura di Cuneo unitamente ai Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro e i Carabinieri Forestali del NIPAF, nella serata di sabato 8 luglio, a Cavallermaggiore, presso il Pub Foresto, sono state accertate numerose violazioni amministrative relative alle prescrizioni della licenza dei pubblici spettacoli, somministrazioni di super alcolici a minori, impiego lavoratori in nero, carenze igieniche sanitarie e prodotti alimentari in cattiva conservazione, con contestuale sequestro amministrativo degli stessi.



​L’attività in argomento è stata avviata anche a seguito di segnalazione anonima pervenuta sul portale “Youpol” della Polizia di Stato, da parte di un genitore che evidenziava, in una serata di giugno, la presenza in quel locale di diversi 14enni ubriachi, tra i quali il proprio figlio.



A seguito delle irregolarità amministrative accertate sono state elevate sanzioni per un totale di circa 50.000 euro e il sindaco di Cavallermaggiore ha adottato un provvedimento di sospensione delle licenze per 30 giorni.



Proseguiranno anche nei prossimi giorni i controlli amministrativi nei confronti degli esercizi pubblici presenti in questa provincia