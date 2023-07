Intervista a Mimmo Costanzo: Promotore delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia

Oggi parliamo di energie rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili in Italia che rappresentano un ruolo chiave nello sviluppo sostenibile del nostro paese.

Ci facciamo aiutare dal manager Mimmo Costanzo.

Come esperto manager nel settore delle energie rinnovabili, potrebbe spiegarci brevemente cosa sono le comunità energetiche e il loro impatto?

“Buongiorno e grazie per avermi invitato. Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano una soluzione innovativa e sostenibile per la produzione, il consumo e lo scambio di energia su base locale. Sono costituite da un gruppo di persone, famiglie o aziende che si uniscono per condividere la produzione di energia da fonti rinnovabili, come l'energia solare o eolica.

Questo permette loro di ridurre le emissioni di gas serra, promuovere l'indipendenza energetica e contribuire alla transizione verso un sistema energetico più sostenibile”.

In Italia, le comunità energetiche hanno affrontato delle difficoltà normative. Potrebbe spiegarci quali normative regolamentano attualmente le comunità energetiche nel nostro paese?

“Certamente. In Italia, le comunità energetiche rinnovabili sono regolate dall'articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019, convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020, che ha riconosciuto ufficialmente queste realtà come soggetti giuridici.

A questa normativa si aggiungono i relativi provvedimenti attuativi, come la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE.

Infine, il Lgs. 199/2021 recepisce la Direttiva Europea RED II sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, introducendo la figura del produttore/consumatore di energia (prosumer) e riconoscendo valenza giuridica alle associazioni.

Queste normative sono fondamentali per favorire la diffusione delle comunità energetiche e garantire la loro stabilità giuridica e finanziaria”.

Queste normative favoriranno l'espansione delle comunità energetiche in Italia?

“Assolutamente. Sono sicuro che la normativa italiana, seppur con qualche difficoltà iniziale, darà il giusto impulso alla nascita di nuove comunità energetiche sul territorio, contribuendo alla crescita sostenibile del nostro paese. Le comunità energetiche rappresentano un modello virtuoso per la gestione dell'energia, che promuove la sostenibilità, l'efficienza e la responsabilità sociale, contribuendo alla costruzione di un futuro migliore”.

Quanti comunità energetiche abbiamo attualmente in Italia?

“Secondo il rapporto "Comunità rinnovabili 2021" di Legambiente, in Italia sono presenti 20 comunità energetiche rinnovabili. Questo numero sta crescendo gradualmente e si prevede che aumenterà ulteriormente nel prossimo futuro”.

Potrebbe condividere alcuni esempi di comunità energetiche e delle loro fonti di energia rinnovabile?

“Certamente. Ad esempio, la prima comunità energetica rinnovabile e solidale in Italia si trova a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, e coinvolge 40 famiglie con disagi sociali.

Nel porto di Savona, invece, abbiamo il primo progetto di autosufficienza energetica da fonti rinnovabili tra i grandi porti italiani, che consente di alimentare da terra una grande nave passeggeri.

Un altro esempio è la Comunità Energetica del Pinerolese, che utilizza un mix di fonti rinnovabili, tra cui il biogas generato dal trattamento dei rifiuti organici, una centrale idroelettrica e un impianto fotovoltaico per produrre energia termica ed energia elettrica”.

Quali sono i principali vantaggi dello sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili?

“Le comunità energetiche rinnovabili offrono numerosi vantaggi importanti.

Innanzitutto, contribuiscono alla riduzione delle disuguaglianze sociali, consentendo a più persone di accedere a condizioni economiche più competitive per il proprio fabbisogno energetico. Inoltre, promuovono la diminuzione delle emissioni di carbonio, favorendo la lotta contro il cambiamento climatico.

Le comunità energetiche favoriscono anche lo sviluppo tecnologico nel settore delle energie rinnovabili e creano nuovi posti di lavoro nella green economy.

Infine, esistono agevolazioni, come gli incentivi tariffari per gli impianti di nuova costruzione, che rendono ancora più conveniente l'adesione a una comunità energetica”.

Infine, dove pensa che si dirigerà lo sviluppo delle comunità energetiche in Italia?

“Credo che questo modello di comunità energetica si diffonderà sempre di più in tutto il territorio italiano, soprattutto nelle zone più disagiate e arretrate, dove potranno sfruttare i benefici di un sistema di produzione, consumo e condivisione dell'energia completamente decentralizzato.

Questo favorirà lo sviluppo sostenibile, l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas serra, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti.

In conclusione, l'intervista a Mimmo Costanzo, promotore delle comunità energetiche rinnovabili in Italia, ci ha fornito una panoramica chiara e completa su questo settore in rapida crescita.

Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano una soluzione innovativa per la produzione, il consumo e lo scambio di energia a livello locale, contribuendo alla transizione verso un sistema energetico più sostenibile.

Nonostante le difficoltà normative iniziali, le comunità energetiche sono state ufficialmente riconosciute come soggetti giuridici in Italia.

Le normative vigenti, insieme alle misure attuative e alla Direttiva Europea RED II, favoriscono la diffusione e la stabilità giuridica delle comunità energetiche nel paese.

Attualmente, in Italia sono presenti 20 comunità energetiche rinnovabili, ma si prevede che questo numero aumenterà nel prossimo futuro.

Queste comunità rappresentano esempi concreti di come l'energia solare, eolica, idroelettrica e il biogas siano utilizzati in maniera sostenibile per soddisfare i bisogni energetici delle comunità locali.

Lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili offre numerosi vantaggi, tra cui la riduzione delle disuguaglianze sociali, la lotta al cambiamento climatico, lo sviluppo tecnologico e la creazione di posti di lavoro nella green economy.

Inoltre, le agevolazioni, come gli incentivi tariffari, rendono ancora più conveniente l'adesione a una comunità energetica.

Il futuro delle comunità energetiche in Italia si prospetta promettente. Si prevede una diffusione sempre maggiore in tutto il territorio, soprattutto nelle zone più svantaggiate, favorendo lo sviluppo sostenibile, l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas serra.

Grazie a queste iniziative, si sta costruendo un futuro migliore per tutti, basato su un sistema energetico più pulito e responsabile.