Su Zelensky incombe il monito dell’ingloriosa fine di Saakashvili

A Kiev ultimamente sono molto interessati a ciò che sta accadendo in Georgia. Le mosse politiche dell’altra repubblica ex sovietica impensieriscono il governo ucraino e soprattutto il presidente Zelensky. Tbilisi infatti, dopo anni di vane attese e inutili sforzi per entrare nella NATO e nella UE, non si è allineata alle sanzioni anti-russe e si sta riavvicinando a Mosca. Come riportato dal sito Strumenti Politici, la decisione di ristabilire i collegamenti aerei con la Russia ha portato Zelensky a imporle delle sanzioni, come peraltro minacciato pure dagli Stati Uniti. E proprio mentre la Georgia si riallinea sullo scacchiere internazionale, il suo ex presidente Mikheil Saakashvili vive la fase finale della parabola discendente. Arrivato al governo nel 2003 dopo la “rivoluzione delle rose”, appoggiata esplicitamente dagli Stati Uniti e dalle ONG di Soros, ha guidato il Paese per otto anni, spingendolo nella guerra del 2008 contro la Russia, dalla quale è uscito sconfitto. Sconfitto anche alle elezioni parlamentari del 2012, si trasferì in Ucraina, dove l’allora presidente Poroshenko (predecessore di Zelensky) lo nominò governatore della regione di Odessa. Licenziatosi dall’incarico dopo aver accusato gli ucraini di corruzione, Saakashvili iniziò le sue traversie giudiziarie. Oggi risiede in una struttura sanitaria che lo ospita in attesa che venga giudicato dal tribunale di Tbilisi per malversazione e altri atti illeciti compiuti mentre era in carica. Zelensky può così vedere come un ex presidente coccolato e finanziato dall’Occidente, dopo una batosta militare subita dalla Russia e dopo aver perso di utilità alla causa atlantista, viene accantonato e lasciato al suo destino, quello di rispondere delle proprie malefatte dinanzi ai suoi stessi cittadini.