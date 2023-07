Sughero e bioedilizia, la proposta 100% ecologica di Sugherificio Molinas

Sugherificio Molinas, azienda sarda leader in Italia nel settore del sughero, non è solo uno dei principali player nel mondo delle chiusure enologiche. L’azienda di Calangianus ha infatti saputo differenziare la sua produzione, rivolgendosi anche al settore dell’edilizia con un’offerta di prodotti isolanti in sughero 100% ecologici.

Cos’è la bioedilizia?

Si tratta del settore dell’edilizia in cui la progettazione, costruzione e gestione di un edificio non può prescindere dal rispetto per l’ambiente e dall’adozione di pratiche che possano contribuire a ridurre l’impatto negativo che l’uomo ha su di esso.

Il sughero è naturalmente un materiale coibente, ossia che possiede proprietà isolanti sia termiche che acustiche, e da sempre è stato utilizzato dall’uomo in ambito edilizio.

Qual è l’offerta di Sugherificio Molinas?

Quello dei materiali isolanti è un comparto estremamente diversificato e ricco di evoluzioni, in cui il continuo miglioramento tecnologico e l’aumento delle prestazioni del prodotto si intrecciano con l’esigenza di porre sempre più attenzione alle tematiche della sicurezza e della biocompatibilità.

Sugherificio Molinas propone quattro diversi isolanti:

Suberit, un pannello isolante, sia termico che acustico, completamente ecologico, caratterizzato da alta durabilità e alte prestazioni, quali compattezza ed elasticità, elevata resistenza termica e bassa velocità di combustione, permeabilità al vapore e impermeabilità all’acqua e al calore, resistenza alla compressione, imputrescibilità;

Molpav, pannelli estremamente compatti e flessibili, costituiti da grana di sughero finissima, superventilata e di densità elevata, ideali per ogni tipo di isolamento acustico;

Rollcork, un rotolo supercompresso di sughero naturale ottenuto da granella finissima superventilata, flessibile, di superficie omogenea ed esente da impurità e croste;

Molsuber, granulato di sughero per isolamento termico e acustico, alleggerimento e riempimento di intercapedini e solai, sottotetti, sottofondi su solai e tetti in pendenza., indicato anche come calcestruzzo isolante se impastato con cemento.

Un rete vendita capillare

Grazie alla capillare rete vendita di Sugherificio Molinas, che ha le sue sedi principali in Sardegna e in Veneto e agenti e partner diffusi in tutto il territorio nazionale, è possibile trovare questi isolanti in tutte le principali province e in 15 diverse regioni.

Per scoprire di più, visita il sito molinas.it.