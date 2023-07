A Mondovì l'aperitivo del donatore organizzato dalla Fidas

Giovedì 20 luglio, alle 19 presso Mondo Food, si svolgerà il "Bloody Funny aperitif", un aperitivo gratuito organizzato dai donatori di sangue della Fidas Monregalese e dedicato a tutti i donatori giovani, ovvero gli under 30 iscritti all’associazione.

Ogni partecipante avrà diritto a una consumazione omaggio e se porterà un amico non donatore, anche lui/lei la riceverà gratuitamente. Durante l’aperitivo si svolgerà inoltre il concerto del gruppo musicale monregalese “Gli Outis”.

“L’obiettivo dell’evento - spiega Giacomo Galliano, coordinatore del gruppo giovani - è quello di trascorrere un momento insieme in leggerezza e contemporaneamente far conoscere il gruppo giovani della nostra associazione e le attività che ogni anno organizziamo, vuole essere un’occasione per conoscerci e divertirci”.

E’ gradita la conferma di partecipazione con un messaggio WhatsApp al numero 345/50.31.261.