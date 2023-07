A Niella Tanaro una cena solidale per sostenere il canile di San Michele Mondovì

Giovedì 20 luglio alle 20 sarà organizzata una cena solidale in sostegno del canile di San Michele Mondovì.

L'appuntamento si svolgerà al SanBad di Niella Tanaro, che già aveva ospitato un’iniziativa analoga la scorsa estate.

"Anche quest’estate il caldo sta mettendo a dura prova la possibilità di organizzare eventi in canile - dicono gli organizzatori -. Per questo motivo, e dato il successo che aveva avuto lo scorso anno, abbiamo pensato di riproporre questo momento di incontro e convivialità nella bellissima – e decisamente più fresca – cornice di San Teobaldo. Vi aspettiamo quindi il 20 luglio per due chiacchiere, divertimento e, per chi volesse, una passeggiata tutti insieme . I vostri amici a 4 zampe sono ovviamente i benvenuti".

Il costo sarà di €15 compreso di pinsa vegana, birra o bevanda e il contributo agli ospiti del Canile. È richiesta la prenotazione con un messaggio WhatsApp al numero 347 881 0065 entro il (SANBAD - cognome - numero persone).